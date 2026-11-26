Le PSG étudie forcément les possibilités de se renforcer cet hiver pour faire face aux absences longues durée de ses attaquants. Le nom de Marcus Rashford est murmuré.

Le Paris SG se retrouve dans une situation qu’il ne pouvait pas anticiper il y a quelques semaines de cela. Le club de la capitale a perdu deux éléments majeurs pour une très longue durée : Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Paris a beau avoir recruté du monde devant cet été, l’effectif parait un peu juste et manque d’une pointe de punch, d’expérience et de puissance pour réaliser l’incroyable triplé en fin de saison.

Rashford pour six mois, la mauvaise idée ?

Ne pas recruter est une éventualité, avec le risque de sortir honorablement en phase finale de la Ligue des Champions, surtout que le Ballon d’Or Ousmane Dembélé est encore très irrégulier. Faire venir une star confirmée est aussi considéré comme risqué, car cela poserait un problème d’équilibre dans le vestiaire quand les blessés seront de retour. C’est pourquoi faire signer un joueur d’expérience pour un contrat court aurait du sens aux yeux du journaliste pro-parisien Romain Collet-Gaudin.

« Marcus Rashford pour 6 mois au PSG en 2027, je dis oui », a livré le journaliste sur les réseaux sociaux. Une vision des choses loin d’être partagée par ses suiveurs, qui ont quasiment tous repoussé cette éventualité, tant l’Anglais, qui a récemment fait une pige à Barcelone, est tout ce que ne veut pas Luis Enrique selon eux.

« Rashford il est catastrophique, il presse pas, pour ça que Flick n’en voulait plus, c’est juste l’opposé du profil compatible avec Enrique », « Heureusement Luis Enrique est là et il ne signera jamais un joueur comme ça », « Heureusement t’es pas DS », « Si Lucho n’avait justement pas dit qu’il ne voulait pas d’un joueur pour 6 mois », ont répondu les suiveurs du journaliste. Une façon de rappeler que non seulement le profil de Rashford n’est pas jugé compatible avec le jeu du PSG, mais que Luis Enrique n’est en plus pas très chaud pour recruter un joueur pour une courte période.