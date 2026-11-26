EL : OM - Levski Sofia : les compos (18h45 sur Canal+ foot)
parGael Anger
OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia - Højbjerg; Abdelli, Angel Gomes - Abdallah, Paixão - Gouiri
Levski Sofia : Vutsov - Centelles, Serafimov, Dimitrov, Makoun, Neves - Bouras, Grujić, Moubarik - Reinaldo, Oko Flex.
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Il a peut etre convaincu Zidane avant sa convocation, la j’en suis moins sûr 🤔
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Ils en parlaient déjà l'été dernier mais vu son parcours, il semblerait qu'il se soit un peu égaré le garçon. Même sans coup de transfert, ça ne sent pas la super affaire.
« Dave Appadoo est un guignol » : Cyril Hanouna se fâche
Ok Lionel, au moins tu simplifies le débat 🤣 ça fait un paquet de mecs d'extrême droite dans ton monde ! Je pense qu'il existe beaucoup de nuances et c'est tant mieux, à mon avis.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
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