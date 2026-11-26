Après la défaite à domicile contre Le Mans (2-3) dimanche dernier, Timothy Weah se retrouve pointé du doigt. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille subit des critiques sur sa fébrilité défensive.

Surprise dans le groupe annoncé ce jeudi. Pour affronter le Levski Sofia en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille ne s’appuiera pas sur Timothy Weah. Le latéral droit ne figure pas dans la liste dressée par l’entraîneur Bruno Genesio. A l’heure où nous écrivions ces lignes, le club phocéen n’avait pas encore dévoilé la raison de ce choix. En tout cas, son absence n’attristera pas le journaliste Enzo Buonalana.

L’observateur marseillais ne supporte plus la fébrilité défensive de l’international américain. Selon lui, le capitaine ne mérite plus sa place de titulaire, contrairement à son jeune concurrent Kelyann Bezahaf (20 ans) qui répond présent à chaque opportunité. « Il faudrait commencer à se poser de véritables questions sur ce poste de latéral droit, a réclamé le journaliste dans l’émission L’Instant United Foot. Parce qu'offensivement, certes il va t'apporter, certes il y a une belle complémentarité avec Amine Harit. Et ça, je pense que personne ne peut me contredire là-dessus. Mais défensivement, waouh ! »

« Les distances de marquage, le cadrage n'est pas bon, il se fait dépasser à chaque fois, il se fait prendre dans le dos. Avec Egan-Riley, et pourtant je ne suis pas fan de lui, mais il essaie de couvrir Weah comme il peut. Il faut installer Bezahaf, a réclamé le chroniqueur. A chaque fois que Bezahaf a joué, il a été bon. Tu n'as jamais pu dire : "ouais, il a été moyen, il a raté son match…" Il est bon. Défensivement, il est meilleur que Weah. C'est factuel. Il faut lancer Bezahaf. Moi je le dis, je mettrais Bezahaf. » En l’absence du cadre, le minot sera probablement titulaire ce jeudi.