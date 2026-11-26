La Premier League pourrait bien partir totalement en vrille si Manchester City perdait son appel au sujet de ses malversations financières.

Reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement financier de la Premier League, Manchester City attend tout d’abord le résultat de son appel avant de connaitre l’éventuelle sanction. Les prochaines semaines devraient être déterminantes, mais si l’appel du club anglais devait échouer, c’est toute la Premier League qui risquerait de se faire secouer. Non seulement les Sky Blues risquaient une amende historique, des points déduits, une rétrogradation voire une disparition des championnats professionnels, mais les autres clubs préparent déjà des actions en justice pour récupérer de l’argent de ce préjudice.

Tottenham demande 130 ME de réparations

The Guardian révèle ce jeudi que quatre clubs ont débuté les démarches pour porter plainte contre Manchester City si la condamnation devait être confirmée. Il s’agit de Manchester United, Liverpool et Tottenham, qui ont choisi la même firme d’avocats, Wiggin, tandis qu’Arsenal utilise son propre cabinet, HFS Kramer, pour effectuer une plainte similaire mais non liée à celle des trois autres clubs.

C’est Tottenham qui a été le premier à entamer les démarches dans le but de récupérer un dédommagement qui, s’il était confirmé, pourrait se monter à plusieurs centaines de millions d’euros. S’il s’avère qu’aux yeux du comité indépendant, Manchester City a bien triché financièrement et en a retiré les bénéfices sportifs et financiers, avec les primes et les participations européennes, alors la porte serait ouverte pour des réclamations aux montants phénoménaux.

Dix ans après les faits, la justice pourrait aussi, selon des avocats spécialisés, estimer que le délai pour des compensations financières maximale, est dépassé. Néanmoins, les Spurs ont déjà fait leurs calculs, et après avoir manqué quatre participations à la Ligue des Champions à une place près, à cause notamment des irrégularités financières de Manchester City, alors le club londonien a évolué son préjudice financier à 130 millions d’euros.

De son côté, Arsenal estime avoir aussi beaucoup perdu sportivement en laissant partir des joueurs vers Manchester City, en raison de salaires proposés. Kolo Touré, Gaël Clichy, Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna et Samir Nasri ont notamment quitté les Gunners pour les Cityzens, et Arsenal estime que ces recrutements ont été faits grâce à des fonds artificiellement gonflés si la culpabilité de City est confirmée.