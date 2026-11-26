« Dave Appadoo est un guignol » : Cyril Hanouna se fâche

@olivier Je n'ai malheureusement pas le temps de tout écouter ni lire. De ce fait j'ai un biais dans ma vision. Comme nous tous je pense. J'essaie de lire et écouter plusieurs médias pour avoir un avis plus "neutre". Mon expérience est basé sur France info, le Monde et le Figaro. Je trouve France info bien plus neutre que le Figaro. Le Monde étant la plus à "gauche". France info est neutre à mes yeux et d'ailleurs tes chiffres le confirme. Je ne nierais pas ce que tu dis sur France Inter ou France Culture parce que c'est des médias que je n'écoutes pas. En revanche je te citerais sur France culture un "historique" qui est Franck Ferrand, fan de Zemmour déclaré... Il y a pire comme gauchiste... Je ne contesterais donc pas l'orientation de france inter qui a cette réputation. Fondée ou pas. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un média publique n'a pas à avoir une orientation droite ou gauche. Mais je me souviens aussi que les personnes de droite trouvaient france tv de gauche et ceux de gauche trouvaient france tv trop à droite. Comme tu le soulignes c'est plus une sensibilité de chacun et de ses attentes. (Personnellement je ne suis plus l'information à la TV.)