Cyril Hanouna cherche un club à racheter en France, mais il peine à trouver son futur point de chute. Des discussions infructueuses ont eu lieu avec l'OGC Nice.

Désireux de s’offrir un club français, Cyril Hanouna fait pour le moment chou blanc. Ces derniers jours, il était en discussions avec l’En Avant Guingamp, formation de Ligue 2, mais après un premier rendez-vous reporté, le second prévu ce vendredi n’aura jamais lieu, et les discussions ont été totalement rompues. Il se murmure même que l’animateur et producteur de télévision, envisage toujours de racheter un club.

Le nom du FC Nantes a été brièvement évoqué, mais ce jeudi, L’Equipe revient sur l’intérêt de Cyril Hanouna pour l’OGC Nice. INEOS a en effet mis en vente le club azuréen, le géant de la pétrochimie ayant l’intention de se consacrer sur d’autres sports et sur Manchester United dans le football. Mais, en début d’année 2026, le présentateur TV a essayé de jouer les intermédiaires pour des investisseurs américains, afin de s’impliquer dans le projet de rachat des Aiglons.

Recherche du buzz ou projet bancal, la tentative de rachat n’est pas allée bien loin. « En ce qui concerne le process en cours, le groupe Ineos est très exigeant sur qui pourra continuer à accompagner le club à l’avenir », a fait savoir le groupe britannique, qui fait bien comprendre qu’il ne vendra Nice qu’à un projet solide et sérieux.

Pour Cyril Hanouna, qui a visiblement envie de se payer un club de football, la recherche continue donc comme l’écrit L’Equipe : « Après l'échec Guingamp, Hanouna n'a donc pas plus lieu de cité sur la Côte d'Azur et le point de chute qu'il évoque, s'il existe, se situe donc ailleurs ». Le quotidien sportif n’est visiblement pas persuadé que le présentateur, à la tête d’une fortune de plusieurs dizaines de millions d’euros, a réellement un projet concret en tête pour racheter un club professionnel en France.