Paixao, tout l'OM veut baisser son salaire

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein
D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...
du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr
ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite
ca tombe bien la var n'est pas intervenu la
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
Angel Gomes Amine Gouiri Amine Harit Emerson Palmieri Keyliane Abdallah Pierre-Emile Hojbjerg Himad Abdelli Ils ont tous + de stats que Paixao. Son début de saison est un problème sportif. Il va falloir faire autre chose Igor et j’espère c’est pour ça que tu râles quand tu sors.