Paixao, tout l'OM veut baisser son salaire

Paixao, tout l'OM veut baisser son salaire

OM
parGuillaume Conte
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Considéré comme le leader offensif de cet OM bien moins tranchant, Igor Paixao déçoit à chaque match et s'en énerve. Sa cote descend en flèche sur la Canebière.
Interrogé quelques heures avant le match par Canal+ sur son été agité et les difficultés actuelles de l’Olympique de Marseille, Igor Paixao a fait savoir qu’on ne lui avait pas demandé de baisser son salaire, comme à certains cadres du club, mais qu’il n’était pas contre l’idée si cela permettait d’aider l’OM à s’en sortir.
Au regard de la performance du joueur brésilien ce dimanche soir à Troyes, la demande pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, l’ancien de Feyenoord devait apporter du punch, du réalisme et des points à une équipe amoindrie de ses talents offensifs cet été.

Paixao va voir sa valeur dégringoler

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Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas et la forme du Brésilien a même de quoi inquiéter. En plus de cela, il a refusé de serrer la main de son entraineur lors de son remplacement, et ce fut également le cas à l’issue de la rencontre. Bruno Genesio lui a pardonné en conférence de presse, expliquant que Paixao n’était surtout pas content de son niveau de jeu et qu’il allait tout faire pour aider à nouveau l’OM.
Mais il n’y a pas que lui qui n’est pas satisfait de son niveau de jeu. Chez les suiveurs du club marseillais, on se met à douter d’un joueur qui était déjà porté aux nues au mois d’août quand il ne fallait surtout pas le vendre sinon il allait être impossible de gagner un match. « Paixao, qui a livré une prestation absolument immonde refuse en plus de serrer la main de Genesio », narre le compte Espoirs du Football, « Le comportement de Paixao en sortant est inadmissible », envoie de son côté Kevin Diaz sur RMC, « Il est dans le creux de la vague », a résumé Benoit Cheyrou, le consultant de Ligue 1+ présent sur place, « Son début de saison est un problème sportif. Il va falloir faire autre chose Igor et j’espère c’est pour ça que tu râles quand tu sors. Vraiment la réaction à sa sortie je digère pas. C’est quel message envoyé à l’équipe ça ? », a résumé Thomas Bonnavent, qui fait partie de ceux qui se disent qu’il sera difficile d’avoir une nouvelle offre comme celle de Sunderland de l’été dernier, si Paixao ne se réveille pas subitement.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

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pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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