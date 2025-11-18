OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

Arrivé au mercato pour mettre le feu à l'attaque et donner du choix à Roberto De Zerbi, Hamed Traoré ne s'en sort pas de ses soucis physiques.

C’est la recrue la plus transparente de l’Olympique de Marseille cette saison. Titularisé dans la foulée de sa signature dans le match face à l’OL, Hamed Junior Traoré a ensuite disparu totalement des radars. La faute à une profonde déchirure à la cuisse qui a mis l’Ivoirien sur la touche pour un mois. Mais au moment de son retour, il a rechuté à l’entrainement, ce qui a valu au kinésithérapeute qui s’occupait de lui d’être sorti du groupe pro à l’OM, affirme L’Equipe.

Encore un mois plus tard, l’ancien joueur de Bournemouth n’est toujours pas de retour dans le groupe. Il ressent toujours des tiraillements à la cuisse lors de ses séances. Néanmoins, ses efforts pour retrouver la forme et les terrains ont été mis en avant dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit l’ailier passé par l’AJ Auxerre enchainer les exercices de musculation. Et pour les supporters de l’OM, cette préparation ne fait pas vraiment penser à celle d’un footballeur, même s’il ne faut pas se fier à quelques images sur une vidéo.

Hamed Traoré, ils veulent le voir jouer au foot

« Vraiment incroyable son niveau en boxe », « Peut-être qu’il a un combat de prévu dans 15 jours », « on a un rappeur et maintenant un boxeur dans l’équipe, c’est bien », « c’est pas le bon sport », « et sinon il joue un peu au ballon », « on dirait le mec qui reprend après un grave accident », « ils publient une vidéo pour rassurer les supporters mais c’est encore plus flippant », « il peut utiliser ses jambes? », ont envoyé les suiveurs de l’OM, pour qui il y a encore clairement un problème avec Hamed Traoré à l’heure actuelle.

Roberto De Zerbi aimerait en tout cas compter sur lui pour le sprint de matchs qu’il va y avoir d’ici à la trêve, mais rien ne garantit que l’Ivoirien sera disponible pour les prochaines échéances, sachant qu’il n’a toujours pas le feu vert médical pour reprendre les séances d’entrainement.