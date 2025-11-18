ICONSPORT_270064_0099

OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

OM18 nov.
parGuillaume Conte
1
Arrivé au mercato pour mettre le feu à l'attaque et donner du choix à Roberto De Zerbi, Hamed Traoré ne s'en sort pas de ses soucis physiques. 
C’est la recrue la plus transparente de l’Olympique de Marseille cette saison. Titularisé dans la foulée de sa signature dans le match face à l’OL, Hamed Junior Traoré a ensuite disparu totalement des radars. La faute à une profonde déchirure à la cuisse qui a mis l’Ivoirien sur la touche pour un mois. Mais au moment de son retour, il a rechuté à l’entrainement, ce qui a valu au kinésithérapeute qui s’occupait de lui d’être sorti du groupe pro à l’OM, affirme L’Equipe. 
Encore un mois plus tard, l’ancien joueur de Bournemouth n’est toujours pas de retour dans le groupe. Il ressent toujours des tiraillements à la cuisse lors de ses séances. Néanmoins, ses efforts pour retrouver la forme et les terrains ont été mis en avant dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit l’ailier passé par l’AJ Auxerre enchainer les exercices de musculation. Et pour les supporters de l’OM, cette préparation ne fait pas vraiment penser à celle d’un footballeur, même s’il ne faut pas se fier à quelques images sur une vidéo. 

Hamed Traoré, ils veulent le voir jouer au foot

« Vraiment incroyable son niveau en boxe », « Peut-être qu’il a un combat de prévu dans 15 jours », « on a un rappeur et maintenant un boxeur dans l’équipe, c’est bien », « c’est pas le bon sport », « et sinon il joue un peu au ballon », « on dirait le mec qui reprend après un grave accident », « ils publient une vidéo pour rassurer les supporters mais c’est encore plus flippant », « il peut utiliser ses jambes? », ont envoyé les suiveurs de l’OM, pour qui il y a encore clairement un problème avec Hamed Traoré à l’heure actuelle. 
Roberto De Zerbi aimerait en tout cas compter sur lui pour le sprint de matchs qu’il va y avoir d’ici à la trêve, mais rien ne garantit que l’Ivoirien sera disponible pour les prochaines échéances, sachant qu’il n’a toujours pas le feu vert médical pour reprendre les séances d’entrainement. 
H. Traorè

H. Traorè

Côte d'IvoireCôte d'Ivoire Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

complètement d'accord !! sauf que c'est en morcelant qu'ils gagnent beaucoup d'argent, multiplie les pubs , le merchandising

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

il a ete bon 1 saison c est juste pour etre un titulaire. a voir en fin de saison......

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

je l'ai trouvé insipide , sans idée durant le premier match face à l'Ukraine, il doit saisir sa chancce car pour le moment c'est trop fade en comparaison avec ses concurrents

Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !

bah non merci. t es bien la bas. garde tas djelaba et concentre toi sur ton nouveau pays

OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

ces pseudos reactions. c est nimp. les supporter ne disent pas de conneries pareilles..... arretez de raconter de la merde svp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

