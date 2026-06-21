OM : Hamed Traoré au Genoa, accord déjà trouvé

Un premier départ pourrait vite intervenir à l’Olympique de Marseille. Un an seulement après son arrivée au club en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré est proche du Genoa.

Recruté par l’Olympique de Marseille à Bournemouth pour un peu moins de 10 millions d’euros l’été dernier, Hamed Junior Traoré n’a pas marqué les esprits en Provence . Blessé une longue partie de la saison, l’ailier prêté à l’AJ Auxerre en 2024-2025 n’a pas été en mesure d’aider beaucoup l’OM. Le club phocéen ne voit donc pas de problème à s’en séparer à l’heure où le club phocéen doit dégraisser pour renflouer ses caisses et réduire sa masse salariale. Cela tombe bien, l’international ivoirien a toujours une belle cote sur le marché des transferts.

C’est notamment le cas en Italie, où le Genoa suit de très près sa situation. Le club italien a d’ailleurs trouvé un accord avec Hamed Junior Traoré selon les informations de Francesco Guerrieri, journaliste pour Calcio Mercato . Notre confrère révèle sur X que l’attaquant de l’OM et le club italien se sont entendus verbalement. Il ne reste plus qu’à trouver un accord entre le Genoa et Marseille sur les conditions du futur transfert d’Hamed Junior Traoré.

Hamed Traoré est d'accord avec le Genoa

On imagine que du côté de Grégory Lorenzi et de Stéphane Richard, l’objectif sera de récupérer plus ou moins la somme investie il y a un an afin de limiter la casse financièrement. Surtout, l’OM sera très favorable à se délester de l’imposant salaire de Traoré, dont le rendement a été nettement insuffisant la saison dernière notamment en raison de ses blessures à répétition. Un premier départ s’il se confirme qui en appellera d’autres pour Marseille, contraint de vendre énormément de joueurs lors de cette intersaison pour s’éviter une lourde sanction de l’UEFA en 2027-2028.