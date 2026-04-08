Habib Beye entraîneur de l'OM
Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi à l'OM

OM : Habib Beye victime d'un cambriolage en pleine nuit !

OM08 avr. , 11:30
parClaude Dautel
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Un peu plus d'un mois après sa signature à l'OM, Habib Beye a été victime d'un cambriolage. Les voleurs sont repartis avec des vêtements et des objets de la marque Louis Vuitton.
C'est le quotidien La Dépêche qui le révèle ce mercredi, la nuit a été agitée dans la maison qu'occupe l'entraîneur de l'OM non loin de Marseille. Les cambrioleurs, visiblement bien renseignés, ont pénétré avec effraction dans le logement d'Habib Beye peu avant 1 heure du matin, alors que le technicien phocéen n'était pas présent. Selon les premiers éléments de l'enquête réalisée par la gendarmerie locale, un ou deux braqueurs ont réussi à rentrer dans le jardin de la villa de coach de l'Olympique de Marseille, puis ils ont cassé un volet pour rentrer dans le domicile d'Habib Beye. Heureusement, ce dernier n'était présent au moment des faits, et il n'y a donc pas eu de violences commises par le ou les cambrioleurs, lesquels ont cependant fait leurs emplettes dans les affaires de luxe du coach.
Selon le média régional, les malfrats seraient repartis du domicile d'Habib Beye avec des vêtements et des objets de chez Louis Vuitton. Pour le technicien marseillais, c'est un baptême du feu d'autant plus étonnant que face à l'attaque de plus en plus récurrente de ses joueurs, l'Olympique de Marseille avait mis en place un dispositif de protection pour protéger tout le monde. Visiblement, ce n'était pas le cas pour Habib Beye qui a évidemment porté plainte. Comme le rappelle Eurosport, lors de son passage à l'OM comme footballeur, Habib Beye avait été également pris pour cible cette fois par des malfrats qui en voulaient à son véhicule dans une attaque digne des meilleurs films de western. En effet, trois hommes avaient placé des poubelles sur sa route pour le contraindre à stopper sa Mercedes, et ils avaient braqué Habib Beye, repartant avec sa voiture.

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je parle en generale et meme contre lyon il y en as change pas de sujet et assume que tu as des oeuilleres quand c l'inverse

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deja apprends a repondre a la bonne personne

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"L OL fait durer le suspense..." ? o_O

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Et c est un marseillais qui dit ça 😂🤣😂🤣🤣

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Toi t’es trop un bandit.

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