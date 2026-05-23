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Duje Caleta-Car

De retour à l’OL, Caleta-Car est dégoûté

OL23 mai , 17:00
parEric Bethsy
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Prêté avec option d’achat à la Real Sociedad l’été dernier, le Croate Duje Caleta-Car souhaitait y rester la saison prochaine. Mais le défenseur central n’a pas convaincu le club espagnol et se dirige vers un retour à l’Olympique Lyonnais à la reprise.
L’Olympique Lyonnais ne manque pas à Duje Caleta-Car. Prêté à la Real Sociedad l’été dernier, le défenseur central de 29 ans s’épanouit en Espagne. L’international croate dispose d’un temps de jeu régulier. Mieux, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a même ajouté une ligne à son palmarès avec la Coupe du Roi remportée cette saison. Ce trophée n’a fait que conforter le Gone qui, deux mois avant la finale gagnée contre l’Atlético Madrid (2-2, 3-4 tab), partageait déjà son envie de rester avec les Basques.
« Mon objectif à la fin de la saison ? Je ne sais pas encore. Il me reste encore trois mois pour prouver donc on verra quelles sont les intentions du club, répondait le défenseur central à Mundo Deportivo. Je ne les connais pas encore, je ne sais pas si les dirigeants sont contents, ni si mes performances sont suffisantes. S'ils sont satisfaits, on discutera. Je profite de ce club magnifique. Une année de plus ici ? Oui, bien sûr. J'aimerais rester à la Real Sociedad. Mais le plus important c'est de prouver. Ensuite on verra. »

Caleta-Car va bien revenir

La suite n’est malheureusement pas ce que Duje Caleta-Car espérait. Aucune décision n’a été annoncée pour le moment. Mais le quotidien Marca confirme une tendance négative. D’après nos confrères espagnols, la Real Sociedad ne devrait pas lever l’option d’achat de son prêt fixée à 4 millions d’euros. Le Lyonnais fera donc son retour au club rhodanien, qui tentera probablement de s’en séparer de manière définitive à un an de la fin de son contrat.
D. Ćaleta-Car

D. Ćaleta-Car

CroatiaCroatie Âge 29 Défenseur

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