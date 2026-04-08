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Dani Olmo

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

OM08 avr. , 9:20
parMehdi Lunay
5
Joker de luxe, Dani Olmo ne bénéficie pas d'un temps de jeu optimal au FC Barcelone. De quoi susciter l'intérêt de nombreux clubs prêts à l'accueillir. C'est notamment le cas en France avec l'Olympique de Marseille en tête de gondole.
Dans une attaque barcelonaise aussi talentueuse qu'effrayante, rares sont les observateurs à citer le nom de Dani Olmo en premier. Pourtant, le joueur de 27 ans réalise une saison honorable avec 7 buts et 7 passes décisives en Liga. Titulaire sur la moitié des matchs du Barça environ, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne subit la concurrence de Fermin Lopez au poste de milieu offensif. Une situation frustrante qui peut lui donner des envies de départ. Cela tombe bien son agent croule sous les offres en ce moment, notamment en Ligue 1 et encore plus précisément de l'Olympique de Marseille.

Dani Olmo à l'OM, le rêve fou

Selon le quotidien catalan Sport, plusieurs formations françaises ont approché Dani Olmo au mercato. Parmi les prétendants figurent sans doute Monaco ou encore l'Olympique de Marseille. Les Phocéens sont devenus des spécialistes pour relancer des gros joueurs ces dernières saisons : Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Alexis Sanchez ou Emerson Palmieri peuvent en témoigner. Mais le dossier Olmo sera très difficile à boucler pour les dirigeants marseillais, surtout si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions.
Tout d'abord, il y a une concurrence fournie en Angleterre avec Arsenal en premier lieu. De plus, Dani Olmo est très attaché au Barça. Formé à la Masia, il a mis plusieurs années pour y retourner avec des passages à Zagreb et à Leipzig. Signe de son amour pour les Blaugrana, il a récemment refusé un pont d'or en Arabie Saoudite. Selon Sport, le club d'Al-Qadisiyah lui offrait 4 ans de contrat et un salaire annuel net de 9,5 millions d'euros. Dani Olmo a tout simplement décliné ce contrat XXL.
D. Olmo Carvajal

D. Olmo Carvajal

SpainEspagne Âge 27 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs25
Buts7
Passes décisives7
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
5
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PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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