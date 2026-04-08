L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Joker de luxe, Dani Olmo ne bénéficie pas d'un temps de jeu optimal au FC Barcelone. De quoi susciter l'intérêt de nombreux clubs prêts à l'accueillir. C'est notamment le cas en France avec l'Olympique de Marseille en tête de gondole.

Dans une attaque barcelonaise aussi talentueuse qu'effrayante, rares sont les observateurs à citer le nom de Dani Olmo en premier. Pourtant, le joueur de 27 ans réalise une saison honorable avec 7 buts et 7 passes décisives en Liga . Titulaire sur la moitié des matchs du Barça environ, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne subit la concurrence de Fermin Lopez au poste de milieu offensif. Une situation frustrante qui peut lui donner des envies de départ. Cela tombe bien son agent croule sous les offres en ce moment, notamment en Ligue 1 et encore plus précisément de l'Olympique de Marseille.

Dani Olmo à l'OM, le rêve fou

Sport, plusieurs formations françaises ont approché Dani Olmo au Selon le quotidien catalan, plusieurs formations françaises ont approché Dani Olmo au mercato . Parmi les prétendants figurent sans doute Monaco ou encore l' Olympique de Marseille . Les Phocéens sont devenus des spécialistes pour relancer des gros joueurs ces dernières saisons : Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Alexis Sanchez ou Emerson Palmieri peuvent en témoigner. Mais le dossier Olmo sera très difficile à boucler pour les dirigeants marseillais, surtout si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions.

Tout d'abord, il y a une concurrence fournie en Angleterre avec Arsenal en premier lieu. De plus, Dani Olmo est très attaché au Barça. Formé à la Masia, il a mis plusieurs années pour y retourner avec des passages à Zagreb et à Leipzig. Signe de son amour pour les Blaugrana, il a récemment refusé un pont d'or en Arabie Saoudite. Selon Sport, le club d'Al-Qadisiyah lui offrait 4 ans de contrat et un salaire annuel net de 9,5 millions d'euros. Dani Olmo a tout simplement décliné ce contrat XXL.