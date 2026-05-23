OL : L’OM vient gâcher le joli coup Bentaleb

Alors que son contrat expire en juin, Nabil Bentaleb n’a pas répondu à l’offre de prolongation du LOSC. Le milieu de terrain a d’autres possibilités, y compris d’éventuelles retrouvailles avec le coach Paulo Fonseca à Lyon. Mais l’intervention de Marseille peut changer la donne sur ce dossier.

La situation de Nabil Bentaleb ne passe pas inaperçue en Ligue 1. En fin de contrat à Lille, le milieu de 31 ans n’a pas encore tranché pour la suite de sa carrière. L’international algérien a bien reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais le Lillois n’y a pas encore répondu et prend le temps d’étudier ses différentes alternatives. Il faut dire que ses options sont nombreuses. On parle encore et toujours d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais dont il connaît très bien l’entraîneur.

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Chez les Dogues, Nabil Bentaleb avait effectivement côtoyé Paulo Fonseca que l’on imagine favorable à sa signature à Lyon. Et le Portugais n’est pas son seul admirateur en interne puisque la direction le considère comme un relai parfait pour encadrer les jeunes, ajoute Foot Mercato . Mais sans surprise, le club rhodanien n’est pas seul sur ce dossier. En plus du Stade Rennais, on apprend que l’Olympique de Marseille vient se mêler à la lutte. La source précise que les Marseillais ont été en contact avec l’entourage de Nabil Bentaleb à plusieurs reprises ces derniers mois. C’est pourquoi la précédente direction olympienne aurait glissé son nom à la suivante.

Autant dire que Lyon a affaire à un sérieux concurrent. Malgré ses nouvelles limites financières, le club de Frank McCourt laisse rarement ses cibles indifférentes. La piste se complique pour les Lyonnais qui devront également se méfier de courtisans à l’étranger. Outre Besiktas, Nabil Bentaleb intéresse une autre formation stambouliote, des écuries de deuxième partie de tableau de Premier League et des clubs du Golfe.