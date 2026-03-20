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OM : Habib Beye refuse de rendre la CAN au Maroc

OM20 mars , 14:40
parCorentin Facy
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L’entraîneur franco-sénégalais de l’OM Habib Beye a été interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la décision de la CAF d’accorder la CAN 2025 au Maroc. Un choix qui ne plaît pas au coach marseillais.
Le coup de tonnerre a secoué la planète du football. La CAF a déclaré, près de deux mois après la finale, le Maroc vainqueur de la CAN 2025 au détriment du Sénégal. Cette décision fait suite à l’attitude de l’entraîneur sénégalais Pape Thiaw, qui avait quitté la pelouse au moment du penalty sifflé en faveur du Maroc dans le temps additionnel. De nombreux joueurs des Lions de la Teranga avaient suivi leur entraîneur, avant que tout le monde retrouve la raison et revienne sur le terrain dix minutes plus tard.
Le penalty de Brahim Diaz avait été arrêté par Edouard Mendy et le Sénégal avait remporté la CAN. Mais à retardement, la CAF a donc pris la décision de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert. Cela ne réjouit pas Habib Beye, l’entraîneur franco-sénégalais de l’Olympique de Marseille, qui a été interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse à 48 heures du match entre l’OM et Lille au Vélodrome pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

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« De façon ironique, je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l'ont gagné et qui le méritent sur le terrain » a lancé l’ex-entraîneur du Stade Rennais et du Red Star, qui refuse de voir le Maroc déclaré vainqueur.
« Pour être plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné le résultat. C'est assez incompréhensible » se désole Habib Beye, qui ne comprend toujours pas comment la CAF a-t-elle pu changer la décision deux mois après la finale gagnée sur le terrain par le Sénégal, malgré les circonstances que l’on connaît. Un vrai tremblement de terre qui n’a pas fini de faire parler, d’autant que la fédération sénégalaise n’a de son côté pas du tout l’intention de se laisser faire en rendant comme si de rien n’était son trophée et ses médailles.
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@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...

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