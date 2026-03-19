CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent

Le Maroc est champion d'Afrique malgré sa défaite en finale selon la CAF, et la joie est très timide deux mois après les évènements. Des premiers joueurs ont été célébrés pour ce titre venu de loin.

Deux mois après le match, le Sénégal a été déchu de son titre pour avoir quitté le terrain pendant 10 minutes pour protester contre une succession de décisions arbitrales défavorables en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga sont ensuite revenus pour s’imposer dans un match complètement fou, et fêter leur titre de champion d’Afrique face à un Maroc sonné. Mais, à l’opposé de l’avis du jury disciplinaire de la CAF, la commission d’appel a donné match gagné au Maroc sur le score de 3-0, au motif de l’abandon du terrain de la part des Sénégalais.

La procédure n’est pas terminée car le Sénégal a annoncé vouloir contester cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport, organisme de référence pour trancher dans ce cas de figure. En attendant, le Maroc est officiellement vainqueur de la CAN 2025 même si la joie n’est pas débordante quand on remporte un match ou un titre, deux mois après le coup de sifflet final.

Si les joueurs sénégalais ont prévenu qu’ils n’acceptaient pas du tout cette décision, certains internationaux marocains ont été fêtés dans leur club. Au Bétis Séville, on a ainsi rendu hommage à Sofyan Amrabat et Abde Ezzalzouli, deux joueurs du club qui ont disputé la CAN cet hiver. Les deux joueurs ont été applaudis par leurs coéquipiers, et sont passés par le traditionnel « pasillo » pour se faire gentiment chambrer avec ce titre inattendu.

Dans la plupart des clubs, c’est pour le moment la discrétion qui l’emporte, sachant la complexité de la situation et le fait que sur le terrain et dans l’esprit de beaucoup, le Maroc a bien perdu cette finale.