OM : Habib Beye boycotté !

L’OM n’y arrive plus en Ligue 1 et Habib Beye pourrait ne pas survivre à la mauvaise série phocéenne. L’ancien entraîneur du Stade Rennais est plus que jamais sur la sellette sur la Canebière.

Habib Beye est venu à l’ OM pour permettre au club de terminer dans le top 4 de la Ligue 1 et ainsi assurer une qualification en Ligue des champions. Mais, à moins d’un petit miracle, les Phocéens ne parviendront pas à décrocher une place en C1. Un scénario difficile pour toute une institution, qui sait que l’été à venir s’annonce particulièrement mouvementé. Rien n’est encore décidé pour Habib Beye, mais le technicien français est déjà fragilisé dans la cité phocéenne. La direction de l’OM ne manquera pas de travail lors de l’intersaison afin de consolider les bases de l’équipe. D’autant qu’il faudra rapidement un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia. Et plusieurs profils envisagés ne sont apparemment pas favorables à une collaboration prochaine avec Habib Beye.

L'OM ne peut pas ignorer les signaux sur Habib Beye ?

Selon les dernières informations de La Minute OM, « parmi les profils de futurs directeurs sportifs qui ont été contactés, certains ne veulent pas travailler avec le coach actuel ». Autant dire qu’il paraît difficile d’imaginer un avenir à Marseille pour Habib Beye dans ces conditions.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le Sénégalais doit terminer la saison. Il reste trois rencontres à disputer avec l’OM face à Nantes, Le Havre et le Stade Rennais. Actuellement sixième de Ligue 1, le club marseillais n’a plus de marge de manœuvre et doit impérativement gagner tous ses matchs restants pour espérer un miracle. Mais autant dire que les voyants ne sont pas au vert pour des Phocéens évoluant dans un contexte particulièrement chaotique et qui ne risque pas de s'arranger de sitôt.