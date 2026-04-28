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OM : Habib Beye boycotté !

OM28 avr. , 8:40
parHadrien Rivayrand
2
L’OM n’y arrive plus en Ligue 1 et Habib Beye pourrait ne pas survivre à la mauvaise série phocéenne. L’ancien entraîneur du Stade Rennais est plus que jamais sur la sellette sur la Canebière.
Habib Beye est venu à l’OM pour permettre au club de terminer dans le top 4 de la Ligue 1 et ainsi assurer une qualification en Ligue des champions. Mais, à moins d’un petit miracle, les Phocéens ne parviendront pas à décrocher une place en C1. Un scénario difficile pour toute une institution, qui sait que l’été à venir s’annonce particulièrement mouvementé. Rien n’est encore décidé pour Habib Beye, mais le technicien français est déjà fragilisé dans la cité phocéenne. La direction de l’OM ne manquera pas de travail lors de l’intersaison afin de consolider les bases de l’équipe. D’autant qu’il faudra rapidement un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia. Et plusieurs profils envisagés ne sont apparemment pas favorables à une collaboration prochaine avec Habib Beye.

L'OM ne peut pas ignorer les signaux sur Habib Beye ? 

Selon les dernières informations de La Minute OM, « parmi les profils de futurs directeurs sportifs qui ont été contactés, certains ne veulent pas travailler avec le coach actuel ». Autant dire qu’il paraît difficile d’imaginer un avenir à Marseille pour Habib Beye dans ces conditions.

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En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le Sénégalais doit terminer la saison. Il reste trois rencontres à disputer avec l’OM face à Nantes, Le Havre et le Stade Rennais. Actuellement sixième de Ligue 1, le club marseillais n’a plus de marge de manœuvre et doit impérativement gagner tous ses matchs restants pour espérer un miracle. Mais autant dire que les voyants ne sont pas au vert pour des Phocéens évoluant dans un contexte particulièrement chaotique et qui ne risque pas de s'arranger de sitôt.
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Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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