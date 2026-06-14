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Eli Junior Kroupi

Le PSG revient à la charge pour un coup de coeur à 100ME

PSG14 juin , 8:20
parEric Bethsy
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Afin d’anticiper un possible départ dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain s’intéresse au Français Eli Junior Kroupi. Bournemouth a fixé un prix fortement dissuasif pour le transfert de son attaquant. Mais les Parisiens refusent d’abandonner la piste de l’ancien Lorientais.
Le Paris Saint-Germain se prépare à bouger. Comme lors des précédents mercatos, Luis Enrique ne devrait pas demander à étoffer son effectif. Mais l’entraîneur espagnol tiendra à compenser les éventuels départs. Le club de la capitale a des chances d’enregistrer au moins une sortie dans son secteur offensif où Gonçalo Ramos pourrait bien s’impatienter dans l’ombre d’Ousmane Dembélé, tandis que Bradley Barcola, toujours en désaccord avec la direction pour une prolongation de contrat, ne manque pas de sollicitations.

Le PSG ne lâche pas Kroupi

C’est sans doute ce qui explique pourquoi les dirigeants parisiens étudient le marché des attaquants. Pendant que le nom de l’Ivoirien Yan Diomandé continue d’alimenter l’actualité du Paris Saint-Germain, le journaliste Gianluca Di Marzio évoquait ce vendredi la piste menant au Barcelonais Ferran Torres. A noter aussi l’intérêt du double champion d’Europe pour Eli Junior Kroupi (19 ans). Contrairement à ce qu’annonçait Canal+, le pensionnaire du Parc des Princes n’a pas fait une croix sur l’attaquant de Bournemouth.
Il est vrai que les 100 millions d’euros réclamés par les Cherries ont de quoi refroidir les courtisans du Français. Mais d’après le compte PSG Inside-Actus, le dossier reste ouvert. Le Paris Saint-Germain continue de suivre la situation de l’ancien Lorientais, tout en restant attentif à d’autres pistes pour éviter de dépendre d’une seule cible. Il est clair que les Parisiens ne s’aligneront pas sur le prix réclamé. Mais au fil de l’été, si Bournemouth venait à se montrer plus raisonnable pour l’international Espoirs tricolore, le conseiller sportif Luis Campos ne sera pas loin. Et nul doute que les dirigeants d’autres clubs seront également sur le coup.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

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Rouge0
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FA Cup

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