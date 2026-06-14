Le PSG revient à la charge pour un coup de coeur à 100ME

Correction c'est 6 mois d'arrêt
Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff
J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco
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Alors que le dossier Batrakov a longtemps été évoqué du côté du PSG, les dernières tendances indiquent que le milieu russe ne devrait finalement pas rejoindre Paris. Le club de la capitale explore désormais d'autres pistes pour renforcer son effectif lors de ce mercato.
𝐁𝐚𝐭𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯 : 𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞́𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐋𝐨𝐤𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯 𝐌𝐨𝐬𝐜𝐨𝐮 𝐬𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭 ( ➡️ Article écrit Rapidement) Alors qu'une rencontre entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du Lokomotiv Moscou était prévue