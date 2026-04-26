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OM : 176.000 euros la minute, Marseille surpaye un fantôme

OM26 avr. , 12:00
parClaude Dautel
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L'OM a multiplié les opérations lors des derniers marchés des transferts. Parmi les joueurs qui suscitent le plus d'interrogation, il y a Tochukwu Nnadi, arrivé au mercato d'hiver pour 6ME et qui n'a presque jamais joué.
Arrivé du club belge de Waregem pour la coquette somme de 6 millions d'euros, Tochukwu Nnadi a beau être international nigérian, il n'a pas convaincu Roberto de Zerbi, et encore moins Habib Beye. Pour preuve, le milieu défensif de 22 ans ne compte que 34 minutes de jeu en Ligue 1, en quatre matchs. Il est vrai que contre Lyon et Auxerre, Tochukwu Nnadi n'a joué qu'une minute et que son record est de 24 minutes lors de la victoire à Toulouse.
La Provence a fait le calcul, le joueur arrivé de Belgique coûte 176.000 euros la minute si l'on rapporte son prix à son temps de jeu. Tout cela avec un contrat accordé par Pablo Longoria et Medhi Benatia qui dure jusqu'en 2030, de quoi laisser ouvertement dubitatif sur l'intérêt d'avoir fait signer un joueur qui n'était pas réellement une pépite européenne.

Nnadi sous contrat jusqu'en 2030, ça pique

Mais comme ces derniers ne seront plus là la saison prochaine, le quotidien régional confirme qu'il ne serait pas étonnant que Tochukwu Nnadi ne soit plus là lui aussi au moment de reprendre la saison 2026-2027. Même si Habib Beye pourrait lui accorder une première titularisation ce dimanche contre Nice, il se dit que le jeune nigérian ne croit plus vraiment avoir sa chance à Marseille, où on lui avait expliqué que l'OM était le tremplin idéal pour rejoindre un jour la Premier League.
« Alors que ses jambes le démangent, Nnadi n’aimerait pas laisser passer le train d’une prometteuse carrière. Suivant la tournure du sprint final avec l’OM, et les changements à tous les étages du club cet été, le Nigérian aimerait voir ailleurs », précise Tristan Rapaud, journaliste du quotidien marseillais. Une pierre de plus dans le jardin de Pablo Longoria et Medhi Benatia, souvent accusés d'avoir rendu impossible la stabilité dans le vestiaire marseillais. A priori Stéphane Richard va régler tout cela, et Tochukwu Nnadi pourrait être l'un des premiers à payer les pots cassés.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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