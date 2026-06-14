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Mondial 2026 : L'Ecosse bat difficilement Haïti

Mondial 202614 juin , 6:50
parClaude Dautel
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Depuis 1990, l'Écosse n'avait plus gagné un match en Coupe du Monde, mais c'est désormais chose faite. En effet, grâce à l'unique but de John McGinn, le joueur d'Aston Villa, les Écossais sont difficilement venus à bout (1-0) d'une courageuse formation d'Haïti dans la nuit de samedi à dimanche. Avec cette victoire, l'Écosse occupe seule la première place du groupe C devant le Brésil et le Maroc, rien que ça.
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Derniers commentaires

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Correction c'est 6 mois d'arrêt

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