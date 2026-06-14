Mondial 2026 : L'Ecosse bat difficilement Haïti

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...