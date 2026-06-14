Mondial 2026 : La Turquie prend un KO contre l'Australie

L'équipe de Turquie pensait pouvoir débuter positivement ce Mondial 2026. Mais contre une formation australienne bien organisée, l'équipe entraînée par Vincenzo Montella a été battue (2-0) dans ce deuxième match du D.

Considérés comme les favoris de cette rencontre face à l'Australie, les joueurs turcs sont tombés de haut ce dimanche au BC Place de Vancouver. En effet, grâce à des buts signés Irankunda (27e) et Metcalfe (75e), ce sont les Australiens qui ont remporté une précieuse victoire dans un groupe dominé pour l'instant par les Etats-Unis. La Turquie a déjà grillé un joker, et a surtout raté son grand retour au Mondial.