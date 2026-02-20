ICONSPORT_286582_0521

Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?

Ligue 120 févr. , 10:40
parGuillaume Conte
2
Un match de Ligue 1 pourrait être reporté ce vendredi en raison des grosses pluies qui tombent, notamment sur l'Ouest de la France.
Des dizaines de jours de pluies consécutifs, certaines régions de France n’avaient pas vécu un hiver aussi humide depuis 70 ans. L’Ouest de la France n’est pas épargné, et de la Bretagne à la cote Atlantique, les reports de matchs pullulent dans les divisions inférieures en raison de terrains gorgés d’eau, et de mairies qui prennent des décisions pour éviter des pataugeoires. Jusque’à présent, la Ligue 1 a été épargnée mais cela pourrait changer ce week-end.

Décision ce vendredi pour Angers-Lille

Ouest-France révèle que le match entre Angers et Lille prévu ce dimanche à 17h15, pourrait être reporté si la préfecture décidait de tout faire annuler. En effet, le stade est épargné par les grandes crues dans l’Anjou, et la pelouse survit de manière très correcte. Mais les déplacements et les accès peuvent devenir compliqués si la situation continue de se dégrader, et ramener des milliers de personnes au stade dans ces conditions n’est pas une bonne idée. Les forces de l’ordre sont actuellement mobilisées pour aider les habitants ou gérer la circulation afin d’éviter les routes impraticables, et la priorité ne va pas, dans ces conditions, à la tenue d’un match de football.
Cette semaine, les habitants d’Angers se sont pour certains réveillés les pieds dans l’eau, et la Maine a débordé de son lit. La plupart des routes sont praticables, mais très inondées, rendant la circulation très compliquée.
La Ligue et Vincent Labrune ont été prévenus, et une décision va tomber dans la journée de vendredi pour savoir si la rencontre est maintenue.

Ligue 1

22 février 2026 à 17:15
Angers SCO
17:15
LOSC Lille
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_160468_0042
PSG

Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé

ICONSPORT_343794_0042
Info

Neymar annonce déjà sa future retraite

ICONSPORT_351491_0020
OM

OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé

Fil Info

20 févr. , 11:20
Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé
20 févr. , 11:00
Neymar annonce déjà sa future retraite
20 févr. , 10:30
OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé
20 févr. , 10:20
LOSC : Genesio même pas viré là, il s'étonne
20 févr. , 10:00
L’OM en crise, Brest explose de rire
20 févr. , 9:40
Pronostics Lens – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre
20 févr. , 9:20
Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME
20 févr. , 9:00
Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

Derniers commentaires

PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent

oauais c'est logique vu que ces scribouillards ecrivent n'importe quoi

Le PSG supplie Kylian Mbappé

tu es surtout un bon raciste

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading