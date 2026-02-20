Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?

Un match de Ligue 1 pourrait être reporté ce vendredi en raison des grosses pluies qui tombent, notamment sur l'Ouest de la France.

Des dizaines de jours de pluies consécutifs, certaines régions de France n’avaient pas vécu un hiver aussi humide depuis 70 ans. L’Ouest de la France n’est pas épargné, et de la Bretagne à la cote Atlantique, les reports de matchs pullulent dans les divisions inférieures en raison de terrains gorgés d’eau, et de mairies qui prennent des décisions pour éviter des pataugeoires. Jusque’à présent, la Ligue 1 a été épargnée mais cela pourrait changer ce week-end.

Décision ce vendredi pour Angers-Lille

Ouest-France révèle que le match entre Angers et Lille prévu ce dimanche à 17h15, pourrait être reporté si la préfecture décidait de tout faire annuler. En effet, le stade est épargné par les grandes crues dans l’Anjou, et la pelouse survit de manière très correcte. Mais les déplacements et les accès peuvent devenir compliqués si la situation continue de se dégrader, et ramener des milliers de personnes au stade dans ces conditions n’est pas une bonne idée. Les forces de l’ordre sont actuellement mobilisées pour aider les habitants ou gérer la circulation afin d’éviter les routes impraticables, et la priorité ne va pas, dans ces conditions, à la tenue d’un match de football.

Cette semaine, les habitants d’Angers se sont pour certains réveillés les pieds dans l’eau, et la Maine a débordé de son lit. La plupart des routes sont praticables, mais très inondées, rendant la circulation très compliquée.

La Ligue et Vincent Labrune ont été prévenus, et une décision va tomber dans la journée de vendredi pour savoir si la rencontre est maintenue.