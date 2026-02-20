LOSC : Genesio même pas viré là, il s'étonne

Ce jeudi soir, le LOSC s’est incliné à domicile en barrage aller d’Europa League face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Une défaite supplémentaire pour les Dogues. En 2026, les Nordistes ne comptent qu’un seul succès.

« C'est de la honte vis-à-vis de nos supporters, de nous-mêmes pour avoir affiché un tel visage, » explique-t-il. Bien loin des standards habituels, le LOSC n’avance plus. Ce jeudi soir, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas su inverser la tendance face à l’Étoile Rouge de Belgrade lors du barrage aller d’Europa League (1-0). Une nouvelle défaite qui sème le doute dans les rangs des Dogues. En 2026, Lille ne compte qu’un seul succès en dix rencontres. En conférence de presse, Bruno Genesio n’a pas mâché ses mots :, » explique-t-il.

Genesio est-il menacé ?

Dans les travées de Pierre-Mauroy, les supporters nordistes ont demandé la démission du technicien français. Certains observateurs comme Walid Acherchour sont étonnés que la sphère médiatique ne soit pas plus critique sur l’ancien entraîneur du Stade Rennais. « On sait très bien que ce n'est pas la même réalité médiatique, mais je trouve que l’écho de la dynamique du Lille de Genesio depuis le top 8 en C1 est très très faible. 0 coach de L1 de son standing survit médiatiquement à 9 matchs sans victoire sur les 10 derniers. C’est étrange, » écrit-il sur X, anciennement Twitter.

Sur cette question, le principal intéressé a été interrogé en conférence de presse d’après match. Genesio s’inquiète sur l’état d’esprit de son groupe. Mais le Français ne veut pas lâcher. Néanmoins, il confie qu’il n’est pas maître de son sort. Son futur sur le banc lillois se joue dans les prochaines semaines. Le LOSC se déplacera à Angers ce dimanche. Par la suite, Lille vivra un nouveau déplacement en coupe d’Europe pour le barrage retour avant de retrouver son stade pour une réception de Nantes.