Bordeaux n'a plus le choix, ce sera la liquidation et la R1

t en racontes des conneries....
il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG
allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche
ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll
juste pour info. La Roma propose un prêt avec option d'achat La Roma avance sur le dossier Leonardo Balerdi. Selon Il Messaggero, le club italien propose à l'OM un prêt payant d'un million d'euros pour le défenseur argentin, accompagné d'une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. donc votre blabla
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
Loading
Question bête : pourquoi les supporters des Girondins qui s'en prennent à la FFF et même maintenant à l'équipe de France n'ont pas mené campagne contre Gerard Lopez en mai/juin pour le presser à lâcher le club au plus vite pour permettre sa reprise dans les temps ?
11 membres sur 27 ! Quelle mascarade ! Honte à vous @PhilippeDiallo @FFF ! Vous liquidez une institution du football français Un club historique ! Toute une économie pour la région ! Le match de l'équipe de France ne peut avoir lieu au @StadeAtlantique! @girondins @domdelport