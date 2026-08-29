Bordeaux n'a plus le choix, ce sera la liquidation et la R1

C'est probablement une nouvelle dramatique pour les Girondins de Bordeaux, mais également pour le football français, le club au scapulaire ne jouera pas en National, et c'est désormais la liquidation judiciaire qui se profile.

Personne ne peut se réjouir de ce qui arrive à un club légendaire du football tricolore, mais à force de jouer avec le feu depuis que Gérard Lopez a racheté les Girondins, il semble cette fois que c'est game-over pour Bordeaux. Selon Sud-Ouest, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a refusé vendredi de revenir sur le dossier de reprise du club au scapulaire, même si cinq de ses membres sur vingt-sept, dont Jean-Michel Aulas, y étaient favorables. Trop peu pour relancer les discussions. Pour l'instant, du côté des candidats à la reprise, c'est le silence radio, ce qui n'augure rien de bon et le quotidien régional confirme que désormais il est impossible de croire que Bordeaux évoluera en National cette saison. Au contraire même, c'est désormais le scénario catastrophe qui va s'enclencher.

Bordeaux fonce vers la faillite

En effet, il est clair que Sparta Capital, qui voulait s'offrir les Girondins, est désormais très refroidi et n'envisage plus vraiment d'investir dans un club qui au mieux jouera en Régional. Et faute de trouver du cash, le club qui restera celui de Gérard Lopez n'aura plus d'autre choix que de se présenter devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Souvent clément avec le propriétaire du club, le TC devra cette fois tirer les conclusions de cette longue descente aux enfers et prononcer la liquidation judiciaire des Girondins de Bordeaux. C'est ensuite à Jean-Louis Triaud, président de l'association, de prendre les commandes d'un club qui aura perdu son statut professionnel.

Il s'agit là d'un véritable séisme pour le football français, les Girondins de Bordeaux ayant toujours été une place forte et un club qui a beaucoup apporté depuis des décennies. Il aura suffi d'un homme pour mettre tout cela par terre, chacun va devoir prendre ses responsabilités dans ce fiasco gigantesque.