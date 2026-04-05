OM : Greenwood sérieusement menacé

Suspendu ce dimanche soir pour le déplacement à Monaco, Mason Greenwood sera quoiqu’il arrive toujours dans le top 3 du classement des buteurs à l’issue de cette journée. L’Anglais a cependant été dépassé par Estéban Lepaul. Un duel entre les deux hommes se profile en cette fin de saison.

L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche soir à Monaco. Le club de la cité phocéenne doit empêcher celui de la Principauté de revenir à hauteur dans la course à la troisième place. Plus important, l’ OM doit reprendre les commandes de cette place prise par le LOSC après sa victoire dans le derby du Nord. Mais les hommes d’Habib Beye devront faire sans leur meilleur buteur cette saison, Mason Greenwood. L’ailier marseillais est suspendu ce dimanche pour une accumulation de cartons jaunes.

Un duel Greenwood – Lepaul

Avec déjà 15 réalisations cette saison, l’Anglais est à la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 . Initialement dans une bataille à trois, le titre ne devrait se jouer qu’entre l’ailier marseillais et l’attaquant du Stade Rennais, Estéban Lepaul. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations, Joaquin Panichelli est hors course après sa blessure au genou survenue pendant la trêve. Si Mason Greenwood n’est pas disponible ce week-end, Esteban Lepaul en a profité pour passer devant.

Le buteur de 25 ans a inscrit un doublé sur pénalty contribuant à la victoire rennaise à Brest 4-3 ce samedi. Avec 16 réalisations cette saison, l’ancien angevin est le leader du classement. Un duel entre les deux hommes se dessine donc dans le sprint final. Rennes et Marseille se retrouveront au Vélodrome lors de la dernière journée. L’enjeu principal reste la course à la Ligue des champions, mais le classement de meilleur buteur de Ligue 1 sera également un match dans le match le 16 mai prochain.