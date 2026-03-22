PSG : Luis Enrique craque pour un joueur de l'OM à 80 millions

Le PSG cherche au moins un joueur offensif pour la saison prochaine, et se penche sur le cas de Mason Greenwood, qui affiche un très bon niveau avec l'OM cette saison.

Cela fait bien longtemps que le PSG n’a pas recruté au sein de l’Olympique de Marseille. Les deux clubs ne sont plus dans la même dimension depuis plus d’une décennie, puisque Paris recherche des joueurs capables de l’aider à régner sur l’Europe. De son côté, la formation provençale ambitionne aussi de retrouver les sommets, mais les éternels mouvements au sein de son effectif et l’irrégularité de ses résultats empêchent pour le moment l’OM de viser plus haut que le podium en France.

Greenwood fait saliver le PSG

Il y a pourtant un joueur qui porte la formation phocéenne à bout de bras depuis deux ans, c’est Mason Greenwood. Encore plus complet et toujours aussi efficace, l’Anglais s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Il est à l’heure actuelle l’un des favoris pour le Trophée UNFP en fin de saison. Son avenir est incertain car il semble bien avoir fait le tour de la question à l’OM, où il ne parvient pas à porter l’équipe vers des titres majeurs, se montrant parfois comme le seul joueur au niveau dans les matchs capitaux.

Un transfert est souvent évoqué, d’autant que Frank McCourt rêve d’une très belle vente afin d’éviter, pour une fois, de remettre la main à la poche en fin de saison. Et comme la Premier League n’ouvrira pas ses portes à Mason Greenwood en raison de son passif personnel, les destinations ne sont pas si nombreuses. Les clubs italiens sont limités sur le plan financier, alors que l’OM espère entre 60 et 90 millions d’euros pour sa star formée à Manchester United. Passé par Getafe avant de signer à Marseille, l’Anglais fait rêver l’Atlético de Madrid, capable de miser gros, et aussi le FC Barcelone.

Désormais, selon les informations de Fichajes, qui cite des sources françaises, la perspective de jouer au PSG n’est pas totalement écartée pour Mason Greenwood. Ce dernier sait qu’il rejoindra une équipe où il pourra progresser, et qui manque de monde devant. Il est en effet très rare de voir les quatre attaquants majeurs être disponibles ces derniers temps, et Luis Enrique a bien compris qu’il était un peu juste en terme de concurrence. L’entraineur espagnol apprécie le profil technique et l’efficacité de l’Anglais et Fichajes annonce que le PSG serait prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table pour faire signer Greenwood. Après l’avoir vu évoluer ces dernières saisons en Ligue 1, Paris est persuadé que l’apport de l’ancien Red Devil pourrait être bon pour tout le monde. Même s’il ferait beaucoup parler dans les supporters des deux camps.