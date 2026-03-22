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PSG : Luis Enrique craque pour un joueur de l'OM à 80 millions

Mercato22 mars , 8:20
parGuillaume Conte
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Le PSG cherche au moins un joueur offensif pour la saison prochaine, et se penche sur le cas de Mason Greenwood, qui affiche un très bon niveau avec l'OM cette saison.
Cela fait bien longtemps que le PSG n’a pas recruté au sein de l’Olympique de Marseille. Les deux clubs ne sont plus dans la même dimension depuis plus d’une décennie, puisque Paris recherche des joueurs capables de l’aider à régner sur l’Europe. De son côté, la formation provençale ambitionne aussi de retrouver les sommets, mais les éternels mouvements au sein de son effectif et l’irrégularité de ses résultats empêchent pour le moment l’OM de viser plus haut que le podium en France.

Greenwood fait saliver le PSG

Il y a pourtant un joueur qui porte la formation phocéenne à bout de bras depuis deux ans, c’est Mason Greenwood. Encore plus complet et toujours aussi efficace, l’Anglais s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Il est à l’heure actuelle l’un des favoris pour le Trophée UNFP en fin de saison. Son avenir est incertain car il semble bien avoir fait le tour de la question à l’OM, où il ne parvient pas à porter l’équipe vers des titres majeurs, se montrant parfois comme le seul joueur au niveau dans les matchs capitaux.
Un transfert est souvent évoqué, d’autant que Frank McCourt rêve d’une très belle vente afin d’éviter, pour une fois, de remettre la main à la poche en fin de saison. Et comme la Premier League n’ouvrira pas ses portes à Mason Greenwood en raison de son passif personnel, les destinations ne sont pas si nombreuses. Les clubs italiens sont limités sur le plan financier, alors que l’OM espère entre 60 et 90 millions d’euros pour sa star formée à Manchester United. Passé par Getafe avant de signer à Marseille, l’Anglais fait rêver l’Atlético de Madrid, capable de miser gros, et aussi le FC Barcelone.
Désormais, selon les informations de Fichajes, qui cite des sources françaises, la perspective de jouer au PSG n’est pas totalement écartée pour Mason Greenwood. Ce dernier sait qu’il rejoindra une équipe où il pourra progresser, et qui manque de monde devant. Il est en effet très rare de voir les quatre attaquants majeurs être disponibles ces derniers temps, et Luis Enrique a bien compris qu’il était un peu juste en terme de concurrence. L’entraineur espagnol apprécie le profil technique et l’efficacité de l’Anglais et Fichajes annonce que le PSG serait prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table pour faire signer Greenwood. Après l’avoir vu évoluer ces dernières saisons en Ligue 1, Paris est persuadé que l’apport de l’ancien Red Devil pourrait être bon pour tout le monde. Même s’il ferait beaucoup parler dans les supporters des deux camps.
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Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

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Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

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La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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