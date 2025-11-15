OM : Greenwood obsédé par un retour en Angleterre

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood confirme qu'il est le leader offensif de l'OM depuis un an et demi. De quoi lui offrir de nouvelles perspectives au mercato. L'Anglais espère qu'il en sera de même concernant sa carrière en sélection.

Mason Greenwood s'est offert une seconde jeunesse à l' Olympique de Marseille et en Ligue 1. Arrivé sur la Canebière à l'été 2024, il a vite accumulé les buts sous les couleurs phocéennes. L'attaquant anglais en est à 31 buts en 51 matchs officiels, dont 8 en Ligue 1 cette saison. Une efficacité redoutable mais loin d'être étonnante. Il y a quelques années de cela, Greenwood était annoncé comme l'un des plus gros talents du football anglais. Il démarrait alors sa carrière professionnelle à Manchester United, jouant même une fois en sélection anglaise en 2021.

Greenwood attaché à l'Angleterre

Néanmoins, le beau destin annoncé s'est brisé à cause d'une plainte de sa compagne pour violence. Si cette dernière a ensuite abandonné les poursuites et vit toujours avec lui, Greenwood est devenu persona non grata dans son pays natal. Hors de question pour lui de rester chez les Red Devils, d'évoluer en Premier League mais surtout de porter à nouveau le maillot des Three Lions. Pour avoir une carrière internationale, l'attaquant n'a pas d'autre choix que de représenter la Jamaïque dont il a récemment acquis la nationalité

Pourtant, il ne joue toujours pas pour les Reggae Boyz. Le Daily Mail explique aisément cette absence en équipe de Jamaïque. Mason Greenwood espère encore jouer avec l'Angleterre dans les prochaines années. Le quotidien britannique le dit même « obsédé » par ce « rêve impossible ». Impossible est bien le mot adéquat pour qualifier ses chances d'aller au Mondial 2026 avec l'Angleterre. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a écarté toute idée d'une convocation de Greenwood en septembre, révélant « ne lui avoir jamais parlé jusqu’à maintenant » devant la presse locale.

Mason Greenwood va devoir s'y faire. La Coupe du monde 2026 ne se vivra qu'avec le maillot jamaïcain. Encore faut-il que sa deuxième nation se qualifie. Elle jouera une véritable finale contre Curaçao, leader de son groupe, mardi soir. Ce sera sans le Marseillais qui pourrait vite regretter de ne pas avoir filé un petit coup de main aux Reggae Boyz.