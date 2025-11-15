ICONSPORT_276526_0266

OM : Greenwood obsédé par un retour en Angleterre

OM15 nov. , 10:00
parMehdi Lunay
2
Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood confirme qu'il est le leader offensif de l'OM depuis un an et demi. De quoi lui offrir de nouvelles perspectives au mercato. L'Anglais espère qu'il en sera de même concernant sa carrière en sélection.
Mason Greenwood s'est offert une seconde jeunesse à l'Olympique de Marseille et en Ligue 1. Arrivé sur la Canebière à l'été 2024, il a vite accumulé les buts sous les couleurs phocéennes. L'attaquant anglais en est à 31 buts en 51 matchs officiels, dont 8 en Ligue 1 cette saison. Une efficacité redoutable mais loin d'être étonnante. Il y a quelques années de cela, Greenwood était annoncé comme l'un des plus gros talents du football anglais. Il démarrait alors sa carrière professionnelle à Manchester United, jouant même une fois en sélection anglaise en 2021.

Greenwood attaché à l'Angleterre

Néanmoins, le beau destin annoncé s'est brisé à cause d'une plainte de sa compagne pour violence. Si cette dernière a ensuite abandonné les poursuites et vit toujours avec lui, Greenwood est devenu persona non grata dans son pays natal. Hors de question pour lui de rester chez les Red Devils, d'évoluer en Premier League mais surtout de porter à nouveau le maillot des Three Lions. Pour avoir une carrière internationale, l'attaquant n'a pas d'autre choix que de représenter la Jamaïque dont il a récemment acquis la nationalité.
Pourtant, il ne joue toujours pas pour les Reggae Boyz. Le Daily Mail explique aisément cette absence en équipe de Jamaïque. Mason Greenwood espère encore jouer avec l'Angleterre dans les prochaines années. Le quotidien britannique le dit même « obsédé » par ce « rêve impossible ». Impossible est bien le mot adéquat pour qualifier ses chances d'aller au Mondial 2026 avec l'Angleterre. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a écarté toute idée d'une convocation de Greenwood en septembre, révélant « ne lui avoir jamais parlé jusqu’à maintenant » devant la presse locale.

Lire aussi

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancéGreenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé
Mason Greenwood va devoir s'y faire. La Coupe du monde 2026 ne se vivra qu'avec le maillot jamaïcain. Encore faut-il que sa deuxième nation se qualifie. Elle jouera une véritable finale contre Curaçao, leader de son groupe, mardi soir. Ce sera sans le Marseillais qui pourrait vite regretter de ne pas avoir filé un petit coup de main aux Reggae Boyz.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts7
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
15:00
France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:40
« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:40
OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading