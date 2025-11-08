Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Mason Greenwood est déchainé avec l'OM et il l'a encore prouvé contre Brest ce samedi après-midi.

Titulaire contre Brest, Mason Greenwood confirme sa très bonne forme. Face à Bergame, il avait été l’un des rares à surnager dans la difficile rencontre de son équipe. Ce samedi contre les Bretons, il a clairement été l’animateur du jeu de l'OM , et n’a pas rechigné à faire les efforts pour aider son équipe en défense. Il a été récompensé de sa bonne attitude par un but sur pénalty en première période. Dans cet exercice, l’Anglais est irréprochable et si cela a le mérite de faire grimper les statistiques gratuitement ou presque, cela lui permet de devenir, avec le Rennais Esteban Lepaul, le joueur le plus décisif de Ligue 1.

Avec huit buts marqués et trois passes décisives, l’ancien de Manchester United survole cette saison. Et vu qu’individuellement, le PSG n’est pas encore en train d’écraser la Ligue 1, cela fait de Mason Greenwood l’un des meilleurs joueurs de notre championnat. Si ce n’est le meilleur jusqu’à présent ? La porte est ouverte aux candidats, mais l’Anglais répond en tout cas aux attentes dans cette première partie de saison et son niveau de jeu satisfait pleinement les supporters de l’OM, qui le voient beaucoup plus réguliers que par le passé. Les fans olympiens l'ont chaudement salué quand il a cédé sa place à 10 minutes de la fin ce samedi soir, au Vélodrome.