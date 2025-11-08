ICONSPORT_276526_0085

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

OM08 nov. , 18:45
parGuillaume Conte
20
Mason Greenwood est déchainé avec l'OM et il l'a encore prouvé contre Brest ce samedi après-midi. 
Titulaire contre Brest, Mason Greenwood confirme sa très bonne forme. Face à Bergame, il avait été l’un des rares à surnager dans la difficile rencontre de son équipe. Ce samedi contre les Bretons, il a clairement été l’animateur du jeu de l'OM, et n’a pas rechigné à faire les efforts pour aider son équipe en défense. Il a été récompensé de sa bonne attitude par un but sur pénalty en première période. Dans cet exercice, l’Anglais est irréprochable et si cela a le mérite de faire grimper les statistiques gratuitement ou presque, cela lui permet de devenir, avec le Rennais Esteban Lepaul, le joueur le plus décisif de Ligue 1. 
Avec huit buts marqués et trois passes décisives, l’ancien de Manchester United survole cette saison. Et vu qu’individuellement, le PSG n’est pas encore en train d’écraser la Ligue 1, cela fait de Mason Greenwood l’un des meilleurs joueurs de notre championnat. Si ce n’est le meilleur jusqu’à présent ? La porte est ouverte aux candidats, mais l’Anglais répond en tout cas aux attentes dans cette première partie de saison et son niveau de jeu satisfait pleinement les supporters de l’OM, qui le voient beaucoup plus réguliers que par le passé. Les fans olympiens l'ont chaudement salué quand il a cédé sa place à 10 minutes de la fin ce samedi soir, au Vélodrome. 
20
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

