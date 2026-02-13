ICONSPORT_312883_0424
Roberto De Zerbi - OM

Après l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la tête

OM13 févr. , 15:20
parEric Bethsy
0
Déçu de ses joueurs, Roberto De Zerbi a préféré mettre un terme à son aventure à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien avait l’opportunité de vite tourner la page grâce à Tottenham. Mais les Spurs n’ont finalement pas retenu sa candidature.
A peine parti, déjà relancé ? Tout de suite après son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a vu son nom circuler en Angleterre. L’ancien coach de Brighton a gardé une certaine popularité de l’autre côté de la Manche, d’où les rumeurs autour de Tottenham. En réalité, ce sont plus que de simples bruits de couloir. L’Italien faisait bien partie des candidats envisagés pour la succession de Thomas Frank sur le banc des Spurs. Une belle opportunité de se relancer pour Roberto De Zerbi.

Certes, le club londonien n’occupe que la 16e place de Premier League, très loin des objectifs fixés en début de saison. Mais on parle tout de même d’un cador anglais directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Autant dire que l’intérêt de Tottenham n’a pas laissé l’ancien coach marseillais insensible. Mais malheureusement pour lui, Roberto De Zerbi n’a pas été choisi. Selon plusieurs sources transalpines comme le journaliste Gianluca Di Marzio, c’est un autre technicien passé par l’Olympique de Marseille qui obtiendra le poste.
Tottenham s’est en effet entendu avec Igor Tudor, libre depuis son licenciement à la Juventus Turin en octobre dernier, et qui était également en concurrence avec Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des Etats-Unis. Roberto De Zerbi devra donc patienter pour se consoler après sa fin d’aventure difficile dans la cité phocéenne. Rappelons que l’Italien s’est senti impuissant face à l’inconstance de son équipe. L’entraîneur passé par Sassuolo pourra peut-être se relancer un peu plus tard en Angleterre, lui qui est cité parmi les potentiels successeurs de l’intérimaire Michael Carrick à Manchester United.
0
Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

vu comment ils sabordent les droits TV , pas sur, le PSG en a que faire des droits TV,ils en ont pas besoin

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Ahhysjdjsk sa gsgVksuz🤡😱🤡🏁🏴🏴‍☠️🚩🏳️‍🌈

OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Ca doit être ça, très certainement

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vis ma vie d'abruti décérébré surtout

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vie a vie, mais bien sur...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

