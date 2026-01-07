ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : Greenwood et 9 stars du PSG dans le top 100 des joueurs les plus chers

OM07 janv. , 20:40
parQuentin Mallet
0
Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des 100 joueurs les mieux valorisés au monde. Lamine Yamal devance toute la concurrence de très loin, tandis que le PSG et l'OM sont bien représentés.
Comme chaque semaine, l'Observatoire du football CIES publie une lettre hebdomadaire dans laquelle de nombreuses statistiques sont publiées, permettant de créer des classements divers et variés sur le monde du football. Le dernier en date, paru cette semaine, présente le top 100 mondial des joueurs à la plus forte valeur marchande. Un classement très largement dominé par Lamine Yamal, qui dispose selon les données présentées d'une cote de 343 millions d'euros. L'an dernier à la même période, le prodige espagnol occupait la quatrième place de ce classement, avec une valeur marchande estimée à 180 millions d'euros. Derrière lui, Erling Haaland (255 ME) et Kylian Mbappé (201 ME) complètent le podium. Un top 100 dans lequel on retrouve d'ailleurs neuf joueurs du Paris Saint-Germain… et un de l'OM.

La Ligue 1 représentée par le PSG et l'OM

En effet, quand on regarde de plus près ce classement des joueurs à la plus forte valeur marchande au monde, on retrouve rapidement les plus gros phénomènes du PSG. Désiré Doué, Joao Neves sont respectivement 7e et 8e, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Vitinha, Willian Pacho et Illya Zabarnyi complètent la liste parisienne un peu plus loin dans le classement. Quant à l'OM, il faut descendre jusqu'à la 95e place de ce luxueux top 100 pour trouver une trace du seul joueur suffisamment bankable pour y figurer : Mason Greenwood. Avec une valeur marchande estimée à 64 millions d'euros, il se situe à hauteur de Jules Koundé, Eduardo Camavinga ou encore de la pépite portugaise Rodrigo Mora. Une présence qui s'explique par son jeune âge (24 ans) et ses statistiques personnelles flatteuses.
0
Derniers commentaires

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps

PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence

Barcola ne brille pas cette saison.Son dernier match a été décevant .il file un mauvais coton, un mauvais passage qui dure hélas mais il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il faut qu'il reprenne confiance

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

En ce qui concerne DONNARUMA c’est ENRIQUE qui l’a viré il faut arrêter avec ces niaiseries de contrat .C’est effectivement possible qu’il se passe la même chose pour DEMBELE qui n’est plus qu’un intermittent et je suis gentil

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Doué revient bien apres sa blessure.on peut compter sur lui pour ne pas faire de cadeau aux marseillais

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

L.E ne partira pas avant un bon moment.Mais c'est vrai que Guardiola pourrait lui succeder

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

