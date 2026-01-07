OM : Greenwood et 9 stars du PSG dans le top 100 des joueurs les plus chers

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des 100 joueurs les mieux valorisés au monde. Lamine Yamal devance toute la concurrence de très loin, tandis que le PSG et l'OM sont bien représentés.

Comme chaque semaine, l'Observatoire du football CIES publie une lettre hebdomadaire dans laquelle de nombreuses statistiques sont publiées, permettant de créer des classements divers et variés sur le monde du football. Le dernier en date, paru cette semaine, présente le top 100 mondial des joueurs à la plus forte valeur marchande. Un classement très largement dominé par Lamine Yamal, qui dispose selon les données présentées d'une cote de 343 millions d'euros. L'an dernier à la même période, le prodige espagnol occupait la quatrième place de ce classement, avec une valeur marchande estimée à 180 millions d'euros. Derrière lui, Erling Haaland (255 ME) et Kylian Mbappé (201 ME) complètent le podium. Un top 100 dans lequel on retrouve d'ailleurs neuf joueurs du Paris Saint-Germain… et un de l'OM.

La Ligue 1 représentée par le PSG et l'OM