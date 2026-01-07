ICONSPORT_266712_0068

OM : Artur pour 8ME, Marseille à l'attaque

L'OM souhaite renforcer son secteur offensif cet hiver lors du mercato et pourrait bien trouver son bonheur au Brésil, du côté de Botafogo.
Les Phocéens ne comptent pas rester inactifs pendant cette fenêtre de transfert. Avec la possibilité de voir partir certains joueurs offensifs comme Neal Maupay, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola, Roberto De Zerbi veut s'assurer que son effectif conserve un niveau compétitif. L’entraîneur italien espère notamment l’arrivée d’un ailier capable d’apporter vitesse, créativité et efficacité devant le but, des qualités qui manquent actuellement à l’attaque marseillaise.
Medhi Benatia, en collaboration avec la cellule de recrutement, travaille activement pour identifier des profils adaptés à l'OM. Botafogo pourrait fournir un joueur déjà rôdé au haut niveau et capable de s’intégrer rapidement dans le collectif phocéen. Cette signature permettrait autant de compenser d'éventuels départs, que de renforcer la profondeur de l’effectif pour aborder les prochaines échéances avec plus de garanties.

Artur, la surprise du mercato de l'OM ? 

Selon les dernières informations de GeGlobo, l'OM aurait formulé une offre de 8 millions d’euros pour s’attacher les services d’Artur (27 ans), ailier droit du club de Botafogo à Rio de Janeiro. Les négociations sont actuellement en cours entre les deux clubs et les représentants du joueur. Artur pourrait apporter toute sa fougue à l’attaque marseillaise. Combatif et dynamique, il offrirait du caractère à des Phocéens qui en manquent parfois.

Le natif de Fortaleza pourrait se laisser tenter par une aventure en France, et plus particulièrement à l’OM. Les pensionnaires du Stade Vélodrome vont enchaîner de nombreux matchs dès ce mois de janvier, avec notamment deux rencontres cruciales en Ligue des champions. Roberto De Zerbi compte sur l’apport de nouvelles recrues pour aborder ces échéances.
Artur ne sera pas le seul joueur ciblé par l’Olympique de Marseille cet hiver. A noter que le Brésilien avait déjà eu l’occasion de se faire remarquer lors de la dernière Coupe du monde des clubs avec Botafogo. Il faisait partie de l’équipe titulaire qui avait créé la surprise en battant le Paris Saint-Germain 1 but à 0.
Loading