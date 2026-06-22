OM : L'affaire Greenwood menace le transfert

L'OM espère vendre Mason Greenwood afin de récupérer un joli chèque. L'AS Roma est très intéressée par son profil, même si l'Anglais peine encore à faire l'unanimité.

L'Olympique de Marseille a plus que jamais besoin de liquidités. Le club phocéen pourrait être contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments cet été en cas d'offres jugées satisfaisantes. Mason Greenwood figure parmi les joueurs les plus susceptibles de quitter la Canebière. L'Anglais ne manque pas de prétendants et, en Italie, l'AS Roma est déterminée à rafler la mise. Gian Piero Gasperini apprécie particulièrement le profil du Marseillais et a demandé à sa direction de recruter l'ancien joueur de Manchester United. Le club de la Louve serait prêt à débourser jusqu'à 50 millions d'euros pour conclure l'opération et espère parvenir rapidement à un accord avec l' OM

Greenwood déjà attaqué à Rome

Cependant, Mason Greenwood continue de faire parler de lui, et pas uniquement pour ses performances sur le terrain. Lors de son arrivée en France, de nombreuses voix s'étaient élevées contre le choix de l'OM de recruter un joueur qui avait fait l'objet d'accusations de violences envers sa compagne. En Italie, le débat est similaire concernant une éventuelle arrivée à l'AS Roma. Un supporter du club romain a même lancé une pétition sur la plateforme iPetitions.com afin de s'opposer à la venue du joueur de 24 ans, demandant à la Roma de rester fidèle à ses valeurs. Cette pétition a recueilli près de 340 signatures.

Cela ne semble toutefois pas perturber les Giallorossi, déterminés à recruter Mason Greenwood malgré les réticences d'une partie de leurs supporters. Les négociations avec l'OM vont se poursuivre dans les prochaines heures afin de trouver un terrain d'entente. En cas de transfert à Rome, Greenwood devra une nouvelle fois répondre aux critiques par ses performances sur le terrain. Reste à savoir si cela suffira à atténuer une réputation durablement marquée par les polémiques qui ont entouré son début de carrière.