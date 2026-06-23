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Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

OM23 juin , 17:30
parClaude Dautel
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Un an après son retour à l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n'ira pas jusqu'au bout de son contrat dans un an. D'un accord commun, l'attaquant gabonais devrait quitter l'OM.
Après un premier passage à Marseille lors de la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté le club phocéen pour rejoindre le club saoudien d'Al-Qadsiah. Cependant, l'an dernier, l'attaquant de 37 ans avait décidé de revenir à l'OM, car il souhaitait jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille. Malheureusement, à l'heure du bilan, rien ne va pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont le salaire est colossal, puisque l'international gabonais touche 4,2 millions par an. Dans l'obligation de faire de sérieuses économies financières, Stéphane Richard et Grégory Lorenzei ne retiendront pas Aubameyang, et cela tombe bien car ce dernier a déjà de nombreuses pistes pour poursuivre sa carrière. Selon FootMercato, le natif de Laval est en quête d'un « nouveau challenge » et tout s'imbrique pour qu'il quitte cet été l'Olympique de Marseille, dans un deal gagnant pour les deux camps.

L'OM a déjà des demandes pour Aubameyang

Dans cette opération, l'Olympique de Marseille devrait libérer Pierre-Emerick Aubameyang, sa valorisation, 2,5 millions d'euros, étant inférieure à son salaire annuel. Du côté de l'attaquant, on a déjà plusieurs contacts en Europe, dans les pays du Moyen-Orient et même en Major League Soccer. De quoi oublier l'échec vécu cette saison avec l'OM, qui a été sorti dès la première phase de la Ligue des champions, et n'a pas réussi à obtenir un ticket pour la prochaine C1. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie cette décision prise par les dirigeants phocéens déterminés à ramener les comptes de Marseille dans le vert. Pierre-Emerick Aubameyang va donc quitter l'OM après une saison à 14 buts et 10 passes décisives. Un bon bilan qui n'a cependant pas été suffisant pour permettre à l'Olympique de Marseille de réussir les différents challenges proposés par Pablo Longoria et Medhi Benatia l'an dernier.
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Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

Merci Pierre-Emerick, une légende vivante du Vélodrome!

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C’est un peu ce qu’on te dit , tu ramènes tout à toi … vois plus large , sois plus cool… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Et ton aurtografffe, ça montre aussi ton niveau ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Bah, lui, c’est dans la tête, dommage mais il ne veut pas changer son style ‘faussement dilettante ‘ et c’est finalement pour ça qu’il est aussi super sub en EdF… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Normal , elle vient de proposer 700 millions d’euros pour le club 600 de dette 70 injecté 30 rachat des parts Et on redevient OL Groupe

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