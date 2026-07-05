OM : Greenwood a choisi sa destination, accord imminent

OM : Greenwood a choisi sa destination, accord imminent

OM05 juil. , 14:00
parCorentin Facy
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Les négociations se sont intensifiées ces dernières heures entre l’OM et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. L’Anglais a par ailleurs donné son accord au club turc.
Mason Greenwood vit sans doute ses derniers jours en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. Deux ans après son arrivée en France en provenance de Manchester United, celui qui a terminé deux fois meilleur buteur de l’OM en 2024-2025 puis en 2025-2026 est en route vers Fenerbahçe. Malgré l’intérêt de la Roma, de clubs saoudiens et la prise de renseignements de l’Atlético de Madrid, le club turc tient plus que jamais la corde. Ces dernières heures, on apprenait qu’une offre très proche des 50 millions d’euros allait être envoyée par les dirigeants de Fenerbahçe, une proposition susceptible de faire mouche auprès de l’état-major de l’Olympique de Marseille, qui doit vendre pour renflouer ses caisses.

Greenwood à Fenerbahçe, ça se confirme

Le journaliste Sacha Tavolieri confirme la tendance des dernières heures et nous apprend en plus que Mason Greenwood a désormais donné son feu vert de façon définitive à son entourage pour rejoindre le Fener. « Les discussions entre Marseille et Fenerbahçe sont en cours. Il reste un écart entre les deux clubs, mais… Mason Greenwood veut Fener ! L'Anglais a donné le feu vert pour un transfert en Turquie, rassurant la direction du club turc alors qu'ils poursuivent les négociations avec Marseille » a publié sur X le journaliste de Sky Sports. Un élément crucial qui laisse donc penser que le dénouement est proche et que Mason Greenwood va bel et bien rejoindre Fenerbahçe dans les jours à venir.
Un sacré coup dur pour l’AS Roma, qui fait du numéro 10 de l’OM sa priorité absolue depuis plusieurs semaines. Santi Aouna de Foot Mercato confirme de son côté des négociations qui avancent entre les deux clubs. « Le dirigeant de Fenerbahçe, Feridun Geçgel, est actuellement en France pour négocier avec l'OM l'arrivée de Mason Greenwood. Fenerbahçe devrait formuler une offre inférieure à 50M€. La dernière offre des Turcs, de 30 M€ + des bonus, qui remonte à plusieurs semaines, avait été jugée insuffisante par l’OM » a précisé notre confrère. Tout n’est donc pas encore réglé à 100% entre les différentes parties mais l’issue semble à présent certaine pour Mason Greenwood, dont la suite de la carrière va probablement s’écrire en Turquie.

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