OM : Gouiri provoque un casse-tête au mercato

Opéré de l’épaule droite en octobre dernier, Amine Gouiri réintègre le groupe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille réclame l’arrivée d’un meneur de jeu cet hiver. Mais le retour de l’attaquant algérien pourrait changer les plans du club phocéen.

Roberto De Zerbi a publiquement dévoilé son souhait. Devant les médias, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a souligné l’absence d’un véritable meneur de jeu dans son effectif. Plusieurs joueurs ont été utilisés à ce poste depuis le début de la saison. Mais aucun n’a vraiment donné satisfaction à l’Italien encore mécontent du jeu pratiqué par son équipe.

A la demande de son coach, la direction marseillaise s’est donc lancée à la recherche d’un numéro 10. Le club phocéen s’intéresse notamment au Colombien Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo), au Serbe Lazar Samardzic (23 ans, Atalanta Bergame) et à l’Angevin Himad Abdelli (26 ans), également courtisé par l’Olympique Lyonnais. Mais un paramètre important pourrait modifier les plans dessinés pour ce mercato hivernal. Victime d’une opération à l’épaule droite en octobre, après plusieurs luxations, Amine Gouiri refait surface. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a retrouvé l’entraînement collectif.

Un retour important dans la mesure où l’international algérien possède le profil pour orchestrer le jeu. Pour Gérard Gili, sa réintégration peut changer la donne. « La clé, ce sera la gestion du cas Gouiri, a annoncé l’ancien joueur et entraîneur de l’OM dans les colonnes de La Provence. Va-t-il tarder à revenir sur les terrains ? Faut-il recruter quelqu'un qui lui ressemble, et presque renoncer à lui, le temps qu'il retrouve toutes ses sensations ? Parce que c'est vraiment ce type de joueur qui manque à l'OM pour passer un cap. » Bonne pioche du dernier mercato hivernal, lorsqu’il avait été recruté pour 22 millions d’euros, l’ancien Rennais peut à nouveau renforcer les Marseillais.