OM : Giovanni Castaldi dévoile tout

Marseille a sombré à Lorient 2-0 samedi après-midi. Une prestation insipide qui survient juste après un stage à Marbella. Le mal olympien est bien plus profond pour Giovanni Castaldi.

L' Olympique de Marseille était aux abonnés absents samedi après-midi à Lorient. Les hommes d'Habib Beye ont livré une prestation inquiétante sur le plan collectif, tant offensivement que défensivement. Supporters, observateurs et même Medhi Benatia n'avaient pas assez de mots pour décrire le sentiment de honte qui les animaient après cette rencontre. L'OM a donné l'image d'une équipe dépassée et sans ressources. Pourtant, le club phocéen avait préparé minutieusement ce rendez-vous. La semaine entière a été passée à Marbella pour un stage en groupe.

L'OM, une équipe au mental inexistant

La direction olympienne a suivi la mode lancée par Roberto de Zerbi la saison passée. Dans une période de doute, l'OM s'était remobilisé pour aller décrocher in extremis la deuxième place et la Ligue des champions. L'effet de cette thérapie est beaucoup moins visible cette saison. Editorialiste pour Ligue1+, Giovanni Castaldi estime que ces ritiro ne servent plus à rien désormais. Marseille a un vrai problème psychologique. De trop nombreux joueurs ne sont pas suffisamment armés sur le plan mental pour affronter la pression.

On peut parler 257 ans de tactique, de positionnement, de 3-5-2 etc. En fait, c’est la tête. Cette équipe de l’OM, mentalement, elle est cataclysmique ! Elle ne sait pas gérer ses temps forts, ses temps faibles. Elle s’écroule systématiquement. Sans même parler du match de Lorient. Si on est un peu objectif et qu’on regarde le match face à Metz, ils se sont faits secouer par la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Et derrière ils partent en stage pour la deuxième fois de la saison et tu te retrouves dans cet état ? [...] Il y a peut-être des joueurs de grande qualité mais ils ont un petit mental et ils l’ont prouvé aujourd’hui », a t-il analysé chez le diffuseur du championnat. », a t-il analysé chez le diffuseur du championnat.

Un constat qui n'est pas très encourageant à 4 matchs de la fin de saison. Quatrième de Ligue 1, l'OM a le besoin vital de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une pression sportive couplée à un Vélodrome très tendu qui rend déjà la réception de Nice très piégeuse dimanche prochain.