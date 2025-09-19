ICONSPORT_270992_0040
Geronimo Rulli

OM : Geronimo Rulli se révolte contre L'Equipe

OM19 sept. , 20:00
parCorentin Facy
Très affecté par l’embrouille entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Geronimo Rulli s’en est énormément voulu au point d’envisager un départ selon L’Equipe. Une version démentie par l’Argentin.
Homme du match à Santiago Bernabeu mardi soir, Geronimo Rulli a débuté la saison de la meilleure des façons. Impérial comme il l’a été sur l’ensemble du précédent exercice, l’international argentin a bien l’intention de continuer sur cette superbe dynamique. Ce n’était pourtant pas gagné il y a quelques semaines. Et pour cause, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam a notamment culpabilisé après la crise survenue à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Geronimo Rulli était en effet à la base de l’embrouille avec Jonathan Rowe, avant qu’Adrien Rabiot ne vienne à son soutien et que la situation dégénère.
Selon les indiscrétions de L’Equipe, le champion du monde argentin a été très atteint par ce feuilleton… au point d’envisager un départ de l’Olympique de Marseille durant le mois d’août. Interrogé à ce sujet en conférence de presse à deux jours du choc face au PSG, Geronimo Rulli a fermement démenti ce qu’il considère comme un gros mensonge. « Bien sûr que je n'étais pas content, personnellement. Mais c'est passé, cela reste dans le passé, et les joueurs ont trouvé une nouvelle destination. Ce sont deu très bonnes personnes. De notre côté, nous avons accueilli de nouveaux joueurs, avec beaucoup d'envie et d’enthousiasme » a d’abord lancé Geronimo Rulli avant de durcir le ton.

Lire aussi

L1 : OM-PSG menacé de report ?L1 : OM-PSG menacé de report ?
L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueuxL'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux
« Nous avons très faim pour le reste de la saison. C'était dur et douloureux, mais maintenant, il faut regarder vers l’avant. Envie de partir ? C'est un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Mon objectif personnel est d'essayer de donner une meilleure version que la saison dernière » a tenu à éclaircir Geronimo Rulli, désireux de mettre les pendules à l’heure et de rassurer tout le monde sur sa motivation en ce début de saison. Ceux qui étaient encore inquiets le ne sont certainement plus après la masterclass de l’Argentin face à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers du Real Madrid mardi soir. L’OM espère maintenant que Rulli réitèrera une performance de cet acabit face au PSG dimanche soir.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270972_0040
Liga

La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

ICONSPORT_267650_0319
OL

OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre

ICONSPORT_271163_0001
Ligue 1

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ICONSPORT_268698_0314
OL

Lacazette demande à l’OL de récupérer Mikautadze

Fil Info

21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or
20:30
OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre
19:50
OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:30
Lacazette demande à l’OL de récupérer Mikautadze
19:28
OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd
19:23
L1 : Le groupe lensois pour le derby
19:00
L1 : OM-PSG menacé de report ?
18:40
Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical
18:20
Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille

Derniers commentaires

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Tu radotes mon vieux. Je te pardonne, c est l âge.

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading