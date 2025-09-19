OM : Geronimo Rulli se révolte contre L'Equipe

Très affecté par l’embrouille entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Geronimo Rulli s’en est énormément voulu au point d’envisager un départ selon L’Equipe. Une version démentie par l’Argentin.

Homme du match à Santiago Bernabeu mardi soir, Geronimo Rulli a débuté la saison de la meilleure des façons. Impérial comme il l’a été sur l’ensemble du précédent exercice, l’international argentin a bien l’intention de continuer sur cette superbe dynamique. Ce n’était pourtant pas gagné il y a quelques semaines. Et pour cause, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam a notamment culpabilisé après la crise survenue à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Geronimo Rulli était en effet à la base de l’embrouille avec Jonathan Rowe, avant qu’Adrien Rabiot ne vienne à son soutien et que la situation dégénère.

Selon les indiscrétions de L’Equipe, le champion du monde argentin a été très atteint par ce feuilleton… au point d’envisager un départ de l’Olympique de Marseille durant le mois d’août. Interrogé à ce sujet en conférence de presse à deux jours du choc face au PSG, Geronimo Rulli a fermement démenti ce qu’il considère comme un gros mensonge. « Bien sûr que je n'étais pas content, personnellement. Mais c'est passé, cela reste dans le passé, et les joueurs ont trouvé une nouvelle destination. Ce sont deu très bonnes personnes. De notre côté, nous avons accueilli de nouveaux joueurs, avec beaucoup d'envie et d’enthousiasme » a d’abord lancé Geronimo Rulli avant de durcir le ton.

« Nous avons très faim pour le reste de la saison. C'était dur et douloureux, mais maintenant, il faut regarder vers l’avant. Envie de partir ? C'est un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Mon objectif personnel est d'essayer de donner une meilleure version que la saison dernière » a tenu à éclaircir Geronimo Rulli, désireux de mettre les pendules à l’heure et de rassurer tout le monde sur sa motivation en ce début de saison. Ceux qui étaient encore inquiets le ne sont certainement plus après la masterclass de l’Argentin face à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers du Real Madrid mardi soir. L’OM espère maintenant que Rulli réitèrera une performance de cet acabit face au PSG dimanche soir.