ICONSPORT_364024_0400

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

OM21 avr. , 12:20
parGuillaume Conte
13
L'OM est au bord de la crise de nerfs et Frank McCourt a désormais décidé de prendre les choses en mains. Habib Beye va prendre inévitablement la porte si ça continue sur cette lancée.
Défait contre Lorient le week-end dernier, l’Olympique de Marseille n’est plus que l’ombre de l’équipe qui espérait titiller le PSG et jouer le titre en première partie de saison. Désormais, la place en Ligue des Champions est en grand danger, surtout vue la forme actuelle des Olympiens. Cela pourrait avoir des conséquences encore plus terribles pour cet été, où Frank McCourt a décidé de reprendre la main en nommant un président qui aura la mission de faire des économies.

Une remise à zéro avec Stéphane Richard

Rester compétitif sera un critère secondaire, l’idée sera de vendre des joueurs à forte valeur marchande pour enfin faire entrer de l’argent dans les caisses, et se séparer des plus gros salaires. L’OM risque de passer du festival Pablo Longoria à l’austérité avec Stéphane Richard, qui a affiché la couleur sur la prudence du mercato et le modèle lyonnais à suivre.
Mais selon la presse marseillaise, Frank McCourt a récemment rappelé à Habib Beye qu’il lui avait fixé deux objectifs : une place en Ligue des Champions et un beau parcours en Coupe de France. Concernant la Coupe, c’est déjà raté avec l’élimination face à Toulouse. Et en ce qui concerne le podium ou une place de 4e à l’arrachée, cela commence à se compliquer. Dans ces conditions, le départ de l’entraineur sénégalais ne ferait alors plus aucun doute, et permettrait aussi d’installer en entraineur qui serait choisi par la nouvelle direction, ce qui n’est pas le cas de l’ancien capitaine de l’OM.
Habib Beye est donc prévenu, le siège éjectable est déjà enclenché et est prêt à être activé. Voilà qui promet un été chargé, et qui permettra de voir comment l’ancien entraîneur du Stade Rennais et du Red Star réagit sous la pression. Il avait récemment rappelé en conférence de presse qu’il était là jusqu’en 2027 et comptait bien s’installer donc la saison prochaine sur le banc. Frank McCourt ne sera pas du tout de cet avis si jamais l’aventure de l’OM version Beye continue sur la lancée actuelle.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364679_0164
FC Nantes

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

ICONSPORT_364556_0193
OM

Le staff médical de l’OM met Beye en furie

Bordeaux veut monter grâce à une descente imprévue
Bordeaux

Drame à venir, Bordeaux fonce vers la 6e division

ICONSPORT_363263_0034
PSG

Le PSG drague un international tchèque

Fil Info

21 avr. , 15:20
Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée
21 avr. , 15:00
Le staff médical de l’OM met Beye en furie
21 avr. , 14:30
Drame à venir, Bordeaux fonce vers la 6e division
21 avr. , 14:00
Le PSG drague un international tchèque
21 avr. , 13:30
Cet entraineur dévoile le nom de la prochaine pépite de l'OL
21 avr. , 13:00
Pas de revanche Sénégal-Maroc, la CAN 2027 annulée ?
21 avr. , 12:40
OL : Transfert raté pour 2 ME, toute l’Italie en larmes
21 avr. , 12:00
Eli Junior Kroupi au PSG pour 70 ME, ils sont d’accord
21 avr. , 11:40
Olivia Rodrigo signe au FC Barcelone

Derniers commentaires

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

en 3 matchs??

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading