OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

L'OM est au bord de la crise de nerfs et Frank McCourt a désormais décidé de prendre les choses en mains. Habib Beye va prendre inévitablement la porte si ça continue sur cette lancée.

Défait contre Lorient le week-end dernier, l’Olympique de Marseille n’est plus que l’ombre de l’équipe qui espérait titiller le PSG et jouer le titre en première partie de saison. Désormais, la place en Ligue des Champions est en grand danger, surtout vue la forme actuelle des Olympiens. Cela pourrait avoir des conséquences encore plus terribles pour cet été, où Frank McCourt a décidé de reprendre la main en nommant un président qui aura la mission de faire des économies.

Une remise à zéro avec Stéphane Richard

Rester compétitif sera un critère secondaire, l’idée sera de vendre des joueurs à forte valeur marchande pour enfin faire entrer de l’argent dans les caisses, et se séparer des plus gros salaires. L’OM risque de passer du festival Pablo Longoria à l’austérité avec Stéphane Richard, qui a affiché la couleur sur la prudence du mercato et le modèle lyonnais à suivre.

Mais selon la presse marseillaise, Frank McCourt a récemment rappelé à Habib Beye qu’il lui avait fixé deux objectifs : une place en Ligue des Champions et un beau parcours en Coupe de France. Concernant la Coupe, c’est déjà raté avec l’élimination face à Toulouse. Et en ce qui concerne le podium ou une place de 4e à l’arrachée, cela commence à se compliquer. Dans ces conditions, le départ de l’entraineur sénégalais ne ferait alors plus aucun doute, et permettrait aussi d’installer en entraineur qui serait choisi par la nouvelle direction, ce qui n’est pas le cas de l’ancien capitaine de l’OM.

Habib Beye est donc prévenu, le siège éjectable est déjà enclenché et est prêt à être activé. Voilà qui promet un été chargé, et qui permettra de voir comment l’ancien entraîneur du Stade Rennais et du Red Star réagit sous la pression. Il avait récemment rappelé en conférence de presse qu’il était là jusqu’en 2027 et comptait bien s’installer donc la saison prochaine sur le banc. Frank McCourt ne sera pas du tout de cet avis si jamais l’aventure de l’OM version Beye continue sur la lancée actuelle.