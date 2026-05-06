OM : Frank McCourt fait disjoncter les joueurs

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison sous tension. Après l’humiliation vécue à Nantes (3-0) samedi dernier, le club a de nouveau imposé une mise au vert. Une situation qui crispe une nouvelle fois les tensions en interne. L’effectif d’Habib Beye est au bord de l’implosion.

Avec une seule victoire sur les six dernières journées, l’Olympique de Marseille traverse une véritable crise de résultats sur cette fin de saison. Le club de la cité phocéenne a tout perdu à deux journées de la fin du championnat. Actuellement septième de Ligue 1 , les hommes d’Habib Beye ne sont pas qualifiés pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation préoccupante en vue de l’été animé que va vivre le club olympien. Ce dimanche, l’ OM se déplace au Havre dans le cadre de la 33e journée de championnat. Un déplacement périlleux au stade Océane face à des Havrais en quête de maintien. Avec une longueur de retard sur l’AS Monaco, l’OM peut encore espérer accrocher la Conference League, mais en interne les tensions sont vives. Le club a prolongé la mise au vert jusqu’à nouvel ordre selon RMC. Une situation qui n’aide pas en interne.

Un groupe dépité

Selon la Minute OM, les joueurs ne vivent pas bien l'enchaînement des mises au vert et l’implication n’est plus au rendez-vous. Une implication vivement critiquée par les suiveurs du club de la cité phocéenne lors de la débâcle à Nantes samedi dernier. À l’image de Mason Greenwood, certains cadres n’ont plus la tête à Marseille. « Si la mise au vert a des allures de sanction, cela s'explique surtout par le fait que les dirigeants se sentent trahis par les joueurs et leur attitude, » rapporte RMC. Le contexte au sein de la cité phocéenne est extrêmement tendu. La dernière journée face au Stade Rennais du côté du Vélodrome sera scrutée de très près. En attendant, l’OM devra rebondir au Havre ce dimanche. Habib Beye est plus que fragilisé avant ce déplacement en Normandie.