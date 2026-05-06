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OM : Frank McCourt fait disjoncter les joueurs

OM06 mai , 19:00
parNathan Hanini
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L’Olympique de Marseille vit une fin de saison sous tension. Après l’humiliation vécue à Nantes (3-0) samedi dernier, le club a de nouveau imposé une mise au vert. Une situation qui crispe une nouvelle fois les tensions en interne. L’effectif d’Habib Beye est au bord de l’implosion.
Avec une seule victoire sur les six dernières journées, l’Olympique de Marseille traverse une véritable crise de résultats sur cette fin de saison. Le club de la cité phocéenne a tout perdu à deux journées de la fin du championnat. Actuellement septième de Ligue 1, les hommes d’Habib Beye ne sont pas qualifiés pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation préoccupante en vue de l’été animé que va vivre le club olympien. Ce dimanche, l’OM se déplace au Havre dans le cadre de la 33e journée de championnat. Un déplacement périlleux au stade Océane face à des Havrais en quête de maintien. Avec une longueur de retard sur l’AS Monaco, l’OM peut encore espérer accrocher la Conference League, mais en interne les tensions sont vives. Le club a prolongé la mise au vert jusqu’à nouvel ordre selon RMC. Une situation qui n’aide pas en interne.

Un groupe dépité

Selon la Minute OM, les joueurs ne vivent pas bien l'enchaînement des mises au vert et l’implication n’est plus au rendez-vous. Une implication vivement critiquée par les suiveurs du club de la cité phocéenne lors de la débâcle à Nantes samedi dernier. À l’image de Mason Greenwood, certains cadres n’ont plus la tête à Marseille. « Si la mise au vert a des allures de sanction, cela s'explique surtout par le fait que les dirigeants se sentent trahis par les joueurs et leur attitude, » rapporte RMC. Le contexte au sein de la cité phocéenne est extrêmement tendu. La dernière journée face au Stade Rennais du côté du Vélodrome sera scrutée de très près. En attendant, l’OM devra rebondir au Havre ce dimanche. Habib Beye est plus que fragilisé avant ce déplacement en Normandie.

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Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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