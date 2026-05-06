OM : Réunion secrète, Marseille se prépare au pire

Un ailier gauche ? On a déjà Kvara , Barcola et Doué préfère jouer à ce poste + N'Baye , cela fait beaucoup ....
La multipropriete n’est pas la cause de la faillite du foot français. Ceux sont entre autres les droits TV, que les spectateurs français ne veulent pas payer, ce sont les places aux stades qui sont aussi considérées comme trop chères....... je t'invite à regarder le prix des 2 causes citées dans les pays Européens et tu verras pourquoi les clubs italiens espagnols anglais etc etc sont bien plus riches. En France ont préfère s'abonner à l IPTV..... c’est un choix.
999999999 ou l'art de tout confondre ... C'est à cause de gens comme toi qu'on ne peut plus rien dire en France sous peine de se voir irrémédiablement taxer de tous les noms.
D’ici quelque temps, vous allez comprendre qu’il n'a donné l’argent ni à Botafogo ni à Lyon. Il l'a simplement gardé et a remboursé ses propres dettes. Il a vidé les comptes des deux clubs.
la première merde acheter de la saison 2026/2027
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🔵⚪ Selon les informations de BFM Marseille, les principaux représentants des groupes de supporters de l’OM se sont réunis afin d’échanger sur d'éventuelles actions fortes à mener lors de la réception de Rennes pour la dernière journée de Ligue 1. rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…