L'OM risque de faire face à des supporters furieux
La révolte gronde à Marseille

OM : Réunion secrète, Marseille se prépare au pire

OM06 mai , 8:00
parMehdi Lunay
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Désormais septième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille vit une fin de saison cauchemardesque. De quoi écœurer le public marseillais. Les supporters de l'OM entendent exprimer leur colère lors de la réception de Rennes.
Rival annoncé du PSG en Ligue 1 l'été dernier, l'Olympique de Marseille pourrait rater l'Europe la saison prochaine. Encore sur le podium il y a quelques semaines seulement, les Phocéens ont glissé jusqu'à la 7e place du championnat. La faute à plusieurs défaites, dont une claque 3-0 à Nantes samedi. Un énorme gadin chez l'avant-dernier de Ligue 1 qui a laissé des traces en interne mais également auprès des amoureux du club olympien. La rupture est consommée entre l'OM et son fidèle public.

Accueil très hostile pour OM-Rennes

Les groupes de supporters sont excédés par les mauvais résultats de leur équipe et surtout l'état d'esprit défaillant montré par les cadres. Ils ne comptent pas accepter cette situation aussi facilement. Selon les informations de BFM Marseille, les leaders des différents groupes ultras se sont rencontrés ce mardi après-midi. Ils ont préparé la réception de Rennes au Vélodrome pour la 34e et dernière journée. Rien de très festif au menu des discussions. Il était plutôt question de colère vis-à-vis de leurs propres joueurs.
Les supporters prévoient des actions marquantes et coordonnées pour ce dernier match de la saison. Nouvelles banderoles hostiles ? Chants injurieux ? Grève des encouragements ? Entrée retardée en tribunes ? Le dispositif mis en place dans deux semaines reste flou. La ligne de conduite est déjà connue. « Exprimer un ras-le-bol devenu général dans les tribunes », précise RMC Sport. Une ambiance négative qui est mal venue pour l'OM. Ce soir-là, le club phocéen disputera un match crucial pour son avenir européen avec la Ligue des champions dans le viseur ou plus probablement la Ligue Europa.
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La multipropriete n’est pas la cause de la faillite du foot français. Ceux sont entre autres les droits TV, que les spectateurs français ne veulent pas payer, ce sont les places aux stades qui sont aussi considérées comme trop chères....... je t'invite à regarder le prix des 2 causes citées dans les pays Européens et tu verras pourquoi les clubs italiens espagnols anglais etc etc sont bien plus riches. En France ont préfère s'abonner à l IPTV..... c’est un choix.

Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

999999999 ou l'art de tout confondre ... C'est à cause de gens comme toi qu'on ne peut plus rien dire en France sous peine de se voir irrémédiablement taxer de tous les noms.

Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

D’ici quelque temps, vous allez comprendre qu’il n'a donné l’argent ni à Botafogo ni à Lyon. Il l'a simplement gardé et a remboursé ses propres dettes. Il a vidé les comptes des deux clubs.

L’OM fait son premier achat de l’été, les supporters soupirent

la première merde acheter de la saison 2026/2027

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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