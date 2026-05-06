OM : Réunion secrète, Marseille se prépare au pire

Désormais septième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille vit une fin de saison cauchemardesque. De quoi écœurer le public marseillais. Les supporters de l'OM entendent exprimer leur colère lors de la réception de Rennes.

Rival annoncé du PSG en Ligue 1 l'été dernier, l' Olympique de Marseille pourrait rater l'Europe la saison prochaine. Encore sur le podium il y a quelques semaines seulement, les Phocéens ont glissé jusqu'à la 7e place du championnat. La faute à plusieurs défaites, dont une claque 3-0 à Nantes samedi. Un énorme gadin chez l'avant-dernier de Ligue 1 qui a laissé des traces en interne mais également auprès des amoureux du club olympien. La rupture est consommée entre l'OM et son fidèle public.

Accueil très hostile pour OM-Rennes

Les groupes de supporters sont excédés par les mauvais résultats de leur équipe et surtout l'état d'esprit défaillant montré par les cadres. Ils ne comptent pas accepter cette situation aussi facilement. Selon les informations de BFM Marseille, les leaders des différents groupes ultras se sont rencontrés ce mardi après-midi. Ils ont préparé la réception de Rennes au Vélodrome pour la 34e et dernière journée. Rien de très festif au menu des discussions. Il était plutôt question de colère vis-à-vis de leurs propres joueurs.

Les supporters prévoient des actions marquantes et coordonnées pour ce dernier match de la saison. Nouvelles banderoles hostiles ? Chants injurieux ? Grève des encouragements ? Entrée retardée en tribunes ? Le dispositif mis en place dans deux semaines reste flou. La ligne de conduite est déjà connue. « Exprimer un ras-le-bol devenu général dans les tribunes », précise RMC Sport. Une ambiance négative qui est mal venue pour l'OM. Ce soir-là, le club phocéen disputera un match crucial pour son avenir européen avec la Ligue des champions dans le viseur ou plus probablement la Ligue Europa.