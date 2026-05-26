CdM 2026 : Le camp de base des 48 sélections dévoilé

La FIFA a publié la liste définitive des lieux où séjourneront les sélections nationales pendant la Coupe du monde. Les Etats-Unis sont largement plébiscités comme destination.
Algérie : University of Kansas, Kansas City
Argentine : Sporting KC Training Centre, Kansas City
Australie : Oakland Roots/Soul Training Facility, San Francisco Bay Area
Autriche : UC Santa Barbara - Harder Stadium, Goleta
Belgique : Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse, Renton
Bosnie-Herzégovine : RSL Stadium, Sandy
Brésil : Columbia Park Training Facility, New York New Jersey
Canada : National Soccer Development Centre, Vancouver
Cap-Vert : Waters Sportsplex, Tampa
Colombie : Academia Atlas FC, Guadalajara
Croatie : Episcopal High School, Alexandria
Curaçao : Florida Atlantic University, Boca Raton
République tchèque : Mansfield Multipurpose Stadium, Dallas
République démocratique du Congo : Houston Training Centre, Houston
Équateur : Columbus Crew Performance Centre, Columbus
Égypte : Gonzaga University, Spokane
Angleterre : Swope Soccer Village, Kansas City
France : Bentley University, Boston
Allemagne : Wake Forest University, Winston-Salem
Ghana : Bryant University, Boston
Haïti : Stockton University, New York New Jersey
Iran : Centro Xoloitzcuintle, Tijuana
Irak : The Greenbrier Sports Performance Centre, Greenbrier County
Côte d’Ivoire : Philadelphia Union, Philadelphia
Japon : Nashville SC, Nashville
Jordanie : University of Portland, Portland
Corée du Sud : Chivas Verde Valle, Guadalajara
Mexique : Centro de Alto Rendimiento (CAR), Mexico City
Maroc : The Pingry School, New York New Jersey
Pays-Bas : KC Current Training Facility, Kansas City
Nouvelle-Zélande : University of San Diego - Torero Stadium, San Diego
Norvège : UNC Greensboro, Greensboro
Panama : Nottawasaga Training Site, New Tecumseth
Paraguay : Spartan Soccer Complex, San Francisco Bay Area
Portugal : Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens
Qatar : Westmont College, Santa Barbara
Arabie saoudite : Austin FC Stadium, Austin
Écosse : Charlotte FC, Charlotte
Sénégal : Rutgers University, New York New Jersey
Afrique du Sud : CF Pachuca - Universidad Del Futbol, Pachuca
Espagne : Baylor School, Chattanooga
Suède : FC Dallas Stadium, Dallas
Suisse : SDJA, San Diego
Tunisie : Rayados Training Centre, Monterrey
Turquie : Arizona Athletic Grounds, Mesa
États-Unis : Great Park Sports Complex, Irvine