Officiellement nommé par l’Olympique de Marseille ce vendredi, Stéphane Richard aurait pu entrer dans le monde du football français dès l’année 2024. A l’époque, sa candidature avait retenu l’attention de la Ligue de Football Professionnel pour diriger la société commerciale LFP Media.

aura pour mission de poursuivre les projets engagés, notamment en matière d’organisation du club, de développement économique et de renforcement des partenariats, afin d’inscrire durablement l’OM parmi les institutions de référence du football européen », énumère le communiqué de la direction, bien contente que la Ligue de Football Professionnel ne l’ait pas devancée en 2024. L’Olympique de Marseille tient le successeur de Pablo Longoria. Après l’intérim d’Alban Juster, Stéphane Richard deviendra officiellement président à partir du 2 juillet. L’heureux élu «», énumère le communiqué de la direction, bien contente que la Ligue de Football Professionnel ne l’ait pas devancée en 2024.

A l’époque, l’instance confrontée au départ de Ben Morel cherchait le nouveau directeur général de sa société commerciale LFP Media. Et selon L’Equipe, Stéphane Richard faisait partie de la shortlist. Le candidat avait le soutien des présidents marseillais et lensois, à savoir Pablo Longoria et Joseph Oughourlian. Mieux, son dossier était validé par CVC, le fonds qui avait acquis 13% des parts de LFP Media contre 1,5 milliard d’euros. Finalement, le président de la Ligue Vincent Labrune et d’autres patrons de clubs avaient privilégié un profil plus « business » et moins « politique », d’où le choix Nicolas de Tavernost.

Malgré cet échec, l’ancien patron d’Orange pourra toujours agir sur la crise des droits TV en France. « L'OM est un club extrêmement solide économiquement grâce à son actionnaire, mais il est aussi confronté à des défis, comme pour tous les clubs du football français. Principalement à cause des droits de diffusion TV. Un sujet que je connais assez bien étant donné qu'Orange a été un diffuseur du championnat. Il y a un problème en France au niveau de ces droits, il y a une anomalie historique qui pèse sur les clubs. Ce ne sera pas résolu du jour au lendemain. Je pense que l'OM a un rôle à jouer et je compte bien le faire », annonçait Stéphane Richard ce vendredi.