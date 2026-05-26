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Bordeaux en Ligue 3, la colère serait terrible

Bordeaux26 mai , 22:00
parQuentin Mallet
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Après avoir terminé deuxièmes de leur poule de National 2, les Girondins de Bordeaux ne verront pas la Ligue 3. Si les supporters croient encore en un concours de circonstances, Romain Molina a brisé tous les espoirs des Bordelais.
A cause de grosses contre-performances sportives, les Girondins de Bordeaux ont manqué de terminer à la première place de leur poule en National 2. Au coup de sifflet final de la saison, c'est le club de la Roche-sur-Yon qui a validé sa montée, au grand désarroi des supporters bordelais qui y ont cru jusqu'au bout. Ces derniers espèrent d'ailleurs toujours qu'un concours de circonstances empêchera 3 clubs d'obtenir leur billet pour la Ligue 3, ce qui permettrait un repêchage du club au scapulaire. Pour Romain Molina, toutefois, il n'y a aucune chance qu'une telle situation arrive, notamment à cause… de Gérard Lopez.

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Bordeaux est (encore) en grand danger

« Je ne crois pas que trois clubs couleront pour permettre aux Girondins de Bordeaux de monter en Ligue 3. La DNCG n'est jamais sévère. Je n'y crois pas, car les autres clubs vont hurler. A cause de leurs dirigeants, Bordeaux n’est pas populaire auprès des autres clubs », a déclaré le journaliste dans l'émission Le Talk sur WebGirondins. Une sortie qui inquiète durement les supporters bordelais qui voient leur club s'apprêter à passer, une nouvelle fois, un été particulièrement chamboulé.
Romain Molina a d'ailleurs confié que de nombreuses personnes à la FFF étaient très inquiètes pour le sort des Girondins de Bordeaux. « Il va falloir beaucoup de millions. Il y a deux inquiétudes, à la fois ce qu'il se passe avec la FIFA (interdiction de recrutement), et le deuxième point le plus important, c'est combien de millions il faudra pour cet été. On en est conscient, on ne va pas se leurrer, ce n'est pas Gérard (Lopez) qui a spécialement envie de les mettre », a-t-il ajouté. La deuxième partie de la saison bordelaise commence tout juste…
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