OM : Frank McCourt a frappé fort !

L’OM va devoir se remettre de sa désillusion face au PSG lors du Trophée des champions. Si les Phocéens ont échoué dans la quête du titre, ils ont néanmoins montré de belles choses contre les champions d’Europe.

Les hommes de Roberto De Zerbi étaient proches de remporter le Trophée des champions jeudi soir dernier, mais la fin de rencontre n’a pas été gérée de la meilleure des manières, tout comme la séance de tirs au but. Si la déception est immense à l’ OM , le club phocéen peut se montrer satisfait du visage affiché face au PSG.

La direction marseillaise a également tiré profit du déplacement au Koweït pour conclure d’importants accords. Frank McCourt a ainsi rencontré Ahmed Al-Yousef Al-Sabah, président de la Fédération de football koweïtienne. De leur côté, Pablo Longoria, président de l’OM, et Alessandro Antonello, directeur général du club, ont rencontré des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie locale.

L'OM a parlé business au Koweït

Selon Tuttomercatoweb, certaines discussions ont porté sur des aspects organisationnels, la logistique du déplacement et surtout des questions liées aux ressources et à la gestion du club. De quoi établir les bases d'un accord financier à venir, selon le média italien. L’objectif du déplacement au Koweït n’était donc pas seulement de viser un titre, mais aussi de tisser des relations institutionnelles et commerciales. L’OM souhaite continuer à développer sa marque à l’international, notamment au Moyen-Orient et plus particulièrement dans le Golfe persique. Une démarche de bon augure pour la suite, surtout si Marseille avait besoin de nouveaux partenaires financièrement solides.

Lire aussi L’OM lâche 15 ME pour une recrue surprise en Serbie

Avant de connaître l’issue des échanges au Koweït, l’Olympique de Marseille va devoir reprendre le chemin des terrains. Mardi soir, les Phocéens de Roberto De Zerbi affronteront Bayeux en Coupe de France, sans doute l’adversaire idéal pour retrouver un peu de confiance après deux matchs frustrants en ce début d’année 2026.