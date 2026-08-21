OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille

A la recherche d’un gardien pour compenser le départ de Geronimo Rulli, l’OM s’active pour boucler la venue en prêt de Michele Di Gregorio. Le gardien italien souhaite quitter la Juventus Turin.

L’Olympique de Marseille entame sa saison ce vendredi soir à l’occasion de la réception du RC Strasbourg lors de la 1ère journée de Ligue 1 . Un match que Jeffrey de Lange va démarrer dans les cages olympiennes puisque Geronimo Rulli a signé à Manchester City il y a quelques semaines. Depuis le départ de l’international argentin, Grégory Lorenzi prospecte pour trouver un gardien et Michele Di Gregorio fait partie de ses pistes. Le gardien italien de 29 ans, titulaire à la Juventus Turin l’an passé, a vu débarquer Guglielmo Vicario, recruté en provenance de Tottenham.

Or, Di Gregorio n’a pas l’intention de passer la saison 2026-2027 sur le banc, raison pour laquelle un départ de la Juve pour Marseille est susceptible de l’intéresser selon @MatthijsPog, insider généralement bien renseigné sur l’actualité du club turinois. « Di Gregorio décide de quitter la Juventus : il ne veut pas être le numéro deux ! L'Olympique de Marseille propose un prêt sec » a publié notre confrère sur X. Di Gregorio ayant définitivement acté sa décision de quitter la Juventus Turin, c’est un premier feu vert pour l’OM dans ce dossier.