OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille

OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille

OM21 août , 12:00
parCorentin Facy
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A la recherche d’un gardien pour compenser le départ de Geronimo Rulli, l’OM s’active pour boucler la venue en prêt de Michele Di Gregorio. Le gardien italien souhaite quitter la Juventus Turin.
L’Olympique de Marseille entame sa saison ce vendredi soir à l’occasion de la réception du RC Strasbourg lors de la 1ère journée de Ligue 1. Un match que Jeffrey de Lange va démarrer dans les cages olympiennes puisque Geronimo Rulli a signé à Manchester City il y a quelques semaines. Depuis le départ de l’international argentin, Grégory Lorenzi prospecte pour trouver un gardien et Michele Di Gregorio fait partie de ses pistes. Le gardien italien de 29 ans, titulaire à la Juventus Turin l’an passé, a vu débarquer Guglielmo Vicario, recruté en provenance de Tottenham.
Or, Di Gregorio n’a pas l’intention de passer la saison 2026-2027 sur le banc, raison pour laquelle un départ de la Juve pour Marseille est susceptible de l’intéresser selon @MatthijsPog, insider généralement bien renseigné sur l’actualité du club turinois. « Di Gregorio décide de quitter la Juventus : il ne veut pas être le numéro deux ! L'Olympique de Marseille propose un prêt sec » a publié notre confrère sur X. Di Gregorio ayant définitivement acté sa décision de quitter la Juventus Turin, c’est un premier feu vert pour l’OM dans ce dossier.

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Pas suffisant néanmoins pour boucler à court terme la venue du gardien italien de 29 ans. Et pour cause, la DNCG bloque toujours Marseille et exige des ventes supplémentaires, malgré les départs déjà officiels de Greenwood, Aubameyang, Medina, Rulli ou encore Traoré. Il reste onze jours à l’OM pour réussir à débloquer son mercato alors que certains observateurs croient savoir qu’un statu quo total n’est pas à exclure d’ici la fin de l’été, avec zéro arrivée et zéro départ supplémentaire.
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Derniers commentaires

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J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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