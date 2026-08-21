OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).
Oui si on trouve un bon défenseur central
Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !
voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix
😂😂😂😂
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