OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

Que ce soit le PSG ou l'OM aujourd'hui il ne faut pas rêver. Tout extrapole sur la sanction de Manchester City alors non seulement rien est encore fait et qu'en plus City a déjà fait appel de la sanction.
Je ne comprends pas pourquoi le Réal ne le vend pas il a une valeur de 100 M€ environ ; à l'OL dans les mêmes conditions que la saison passée en doublure de Openda pourquoi pas ?
Un échange avec un arrière gauche lyonnais pourrait faire baisser la note mais il restera toujours le salaire d'Openda si il veut rester à l'OL
Zizou c un vrai chimiste en vrai
Eh Toto, cest un journaliste Espagnol là....ce sont les ESPAGNOLS...Toi comprendre ? Pas de Nasser ici...pas d'armée numerique...que gens qui trouvent kiki absolument IN-SU-POR-TABLE
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
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|0
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|5
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|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
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|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
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|2
|6
|5
|1
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|10
|0
|6
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|1
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|8
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|1
|1
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|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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