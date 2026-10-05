France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

Equipe de France
parJérôme Capton
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Jérémy Jacquet a disparu au dernier moment de la feuille de match pour France-Belgique, le défenseur central de Liverpool est blessé.
Zinedine Zidane devra composer sur l'ancien Rennais ce lundi soir pour le dernier match de cette trêve internationale face à la Belgique au Stade de France. En effet, Jérémy Jacquet a ressenti une tension à l'ischio-jambier gauche et a donc renoncé à ce match, le sélectionneur national ne voulant pas prendre des risques inutiles avec le joueur de Liverpool.
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