France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

Jérémy Jacquet a disparu au dernier moment de la feuille de match pour France-Belgique, le défenseur central de Liverpool est blessé.

Zinedine Zidane devra composer sur l'ancien Rennais ce lundi soir pour le dernier match de cette trêve internationale face à la Belgique au Stade de France. En effet, Jérémy Jacquet a ressenti une tension à l'ischio-jambier gauche et a donc renoncé à ce match, le sélectionneur national ne voulant pas prendre des risques inutiles avec le joueur de Liverpool.