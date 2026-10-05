France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

Ils ont déjà du mal à s’acheter un kebab alors un joueur de city!🤣
Oh non... le fantôme Dembélé va encore errer sur le terrain.
🇮🇷
à Madrid possible mais pas au Réal , à Barcelone trop pauvre , au Bayern ils vont prolonger Harry Kane , au PSG si l'entraineur en veut ? reste 2 / 3 clubs anglais le plus sûr .
Que ce soit le PSG ou l'OM aujourd'hui il ne faut pas rêver. Tout extrapole sur la sanction de Manchester City alors non seulement rien est encore fait et qu'en plus City a déjà fait appel de la sanction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Jérémy Jacquet ne sera pas sur la feuille du match France - Belgique. Il a ressenti une tension à l ischio jambier gauche. Il est donc préservé @RMCsport