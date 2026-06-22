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Norvège - Sénégal : les compos (02h sur BeIN 1)

Mondial 202623 juin , 1:44
parGuillaume Conte
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Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa.
Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - Gana Gueye, Pape Gueye - Sarr, Camara, Mané - Jackson
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feront ils une pause fraîcheur? 😂

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le coup d'envoi n'est pas reporté? étonnant

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Ridicule ces arrêts , maintenant au bout de 2 h00 le terrain est impraticable le match devrait être fini

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ils reprennent car il y a un match prévu à 2h00 sinon ils seraient encore dans le vestiaire. le pouvoir des diffuseurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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Monaco
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Troyes
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17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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