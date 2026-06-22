Norvège - Sénégal : les compos (02h sur BeIN 1)

feront ils une pause fraîcheur? 😂
le coup d'envoi n'est pas reporté? étonnant
premier contact : blessure
Ridicule ces arrêts , maintenant au bout de 2 h00 le terrain est impraticable le match devrait être fini
ils reprennent car il y a un match prévu à 2h00 sinon ils seraient encore dans le vestiaire. le pouvoir des diffuseurs.
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