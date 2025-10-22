ICONSPORT_272416_0064
Mason Greenwood

OM : Le banni Greenwood rend fier Manchester United

Auteur d’un quadruplé face au Havre (6-2) samedi, Mason Greenwood ne passe pas inaperçu en Europe. L’attaquant de l’Olympique de Marseille fait grimper sa cote et intéresse notamment le FC Barcelone. Une excellente nouvelle pour Manchester United qui avait conservé un pourcentage à la revente.
Le festival de Mason Greenwood a fait du bruit. Samedi dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est offert un quadruplé contre Le Havre. Une performance remarquée en France comme à l’étranger. En Angleterre par exemple, malgré la faible popularité du Marseillais dans son pays où son passé judiciaire n'est pas oublié, son niveau retrouvé ne passe pas inaperçu. Il faut dire que Manchester United a tout intérêt à ce que son ancien joueur crève l’écran.
Rappelons que le club formateur de Mason Greenwood, qui l’avait vendu pour 31 millions d’euros à l’écurie phocéenne à l’été 2024, s’était également assuré un gros bonus. Certaines sources parlent de 50% à la revente quand d’autres affirment que MU touchera la moitié de la plus value. Quoi qu’il en soit, le journaliste Graeme Bailey assure que les Red Devils se frottent les mains en pensant à son futur transfert. « Manchester United pense qu'il recevra une indemnité "importante" pour Mason Greenwood en 2026, a relayé le spécialiste pour United in Focus. Mais le club la considère comme un bonus plutôt que de l'argent sur lequel il compte. »
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts6
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Manchester United dispose d'un pourcentage de 50 % incluse dans le transfert de Mason Greenwood à Marseille. Il a réalisé de belles performances cette saison et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs en France cette saison. Parmi les grands clubs, il est d'ailleurs observé par le FC Barcelone, a glissé le journaliste. Manchester United a un œil sur Mason Greenwood et le club est ravi de ses performances. Ils le suivent, entendent des choses et se rendent compte qu'ils pourraient toucher un joli bonus l'année prochaine. J'ai entendu dire que c'est ce qu'ils se disent. Ils ne comptent pas sur l'argent de son transfert, donc tout ce qu'ils recevront sera perçu comme un possible bonus pour leurs finances. » En quête de liquidités, l’actionnaire mancunien Jim Ratcliffe a sûrement hâte.
3
