OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

L'OM continue de souffrir à chaque match de Ligue des Champions, et cela commence à coûter cher en terme de points. Eric Di Meco regrette la décision d'éjecter Adrien Rabiot.

Première moitié de Ligue des Champions compliquée pour l’OM , qui a laissé passer sa chance dans plusieurs matchs à la suite, et doit désormais réaliser un petit miracle pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Les Olympiens ont besoin d’au moins deux victoires et d’un nul pour aller chercher une place dans le Top24. Pas évident quand il reste Newcastle et Liverpool à domicile, et Bruges et l’Union Saint-Gilloise à l’extérieur.

Contre l’Atalanta, l’OM a littéralement explosé au milieu de terrain, dans la puissance physique comme dans la qualité technique. Aucun doute possible pour Eric Di Méco, un joueur comme Adrien Rabiot manque cruellement à cette formation. Et l’achat de plusieurs joueurs à fort potentiel ne permet pas de compenser l’absence d’un tel élément, qui était le véritable patron de l’OM la saison dernière.

Di Méco souligne la coûteuse erreur de l'OM

« Si tu veux sortir des poules, s’il y avait un joueur à garder c’est celui là. Ok, il y a un problème contractuel etc… Mais ton problème contractuel, il va te coûter combien si tu sors pas de la poule à l’arrivée ? Rabiot est là, Rabiot est pas là, on essaye de m’expliquer que c’est pareil. Si on m'explique que Vermeeren, O'Riley et Gomes peuvent rapidement être au même niveau que Rabiot... Je suis désolé mais ces garçons-là, peut-être qu’ils sont en devenir, mais c’est trop juste. Ils découvrent ce niveau-là, et ce niveau-là, c’est pas la Ligue 1. Par rapport à son niveau de l’an dernier, perdre Rabiot c’est énorme. Pour nous il a été précieux et il aurait été précieux. On n’est pas un grand d’Europe, car on essaye encore de sortir dans les 24 premiers de la phase de poule », a rappelé l’ancien latéral gauche marseillais sur les ondes de RMC.

Un constat impitoyable sur ce fameux épisode du Roazhon Park et la décision de virer Adrien Rabiot dans la foulée qui pèse encore sur la saison de l’OM. Impossible de refaire le monde, mais pas de doute possible non plus pour Eric Di Meco, un joueur comme l’international français aurait fait beaucoup de bien à la formation de Roberto De Zerbi, dont le déséquilibre et le manque de liant sont criant sur les derniers matchs.