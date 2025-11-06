ICONSPORT_276253_0056

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

OM06 nov. , 11:20
parGuillaume Conte
3
L'OM continue de souffrir à chaque match de Ligue des Champions, et cela commence à coûter cher en terme de points. Eric Di Meco regrette la décision d'éjecter Adrien Rabiot. 
Première moitié de Ligue des Champions compliquée pour l’OM, qui a laissé passer sa chance dans plusieurs matchs à la suite, et doit désormais réaliser un petit miracle pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Les Olympiens ont besoin d’au moins deux victoires et d’un nul pour aller chercher une place dans le Top24. Pas évident quand il reste Newcastle et Liverpool à domicile, et Bruges et l’Union Saint-Gilloise à l’extérieur. 
Contre l’Atalanta, l’OM a littéralement explosé au milieu de terrain, dans la puissance physique comme dans la qualité technique. Aucun doute possible pour Eric Di Méco, un joueur comme Adrien Rabiot manque cruellement à cette formation. Et l’achat de plusieurs joueurs à fort potentiel ne permet pas de compenser l’absence d’un tel élément, qui était le véritable patron de l’OM la saison dernière. 

Di Méco souligne la coûteuse erreur de l'OM

« Si tu veux sortir des poules, s’il y avait un joueur à garder c’est celui là. Ok, il y a un problème contractuel etc… Mais ton problème contractuel, il va te coûter combien si tu sors pas de la poule à l’arrivée ? Rabiot est là, Rabiot est pas là, on essaye de m’expliquer que c’est pareil. Si on m'explique que Vermeeren, O'Riley et Gomes peuvent rapidement être au même niveau que Rabiot... Je suis désolé mais ces garçons-là, peut-être qu’ils sont en devenir, mais c’est trop juste. Ils découvrent ce niveau-là, et ce niveau-là, c’est pas la Ligue 1. Par rapport à son niveau de l’an dernier, perdre Rabiot c’est énorme. Pour nous il a été précieux et il aurait été précieux. On n’est pas un grand d’Europe, car on essaye encore de sortir dans les 24 premiers de la phase de poule », a rappelé l’ancien latéral gauche marseillais sur les ondes de RMC. 
Un constat impitoyable sur ce fameux épisode du Roazhon Park et la décision de virer Adrien Rabiot dans la foulée qui pèse encore sur la saison de l’OM. Impossible de refaire le monde, mais pas de doute possible non plus pour Eric Di Meco, un joueur comme l’international français aurait fait beaucoup de bien à la formation de Roberto De Zerbi, dont le déséquilibre et le manque de liant sont criant sur les derniers matchs. 
3
Derniers commentaires

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Trop peu....quans tu vois ce qu'ont fait des clubs du niveau de Qarabag......l'OM devrait juste avoir honte

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Top 5 championnat non ? Parce que Francfort, Naples et l'Atalanta c'est pas top5 européen

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

C'est si drôle comme les avis changent vite avec le Mistral, y a peu de temps encore ca lançait des fleurs à toute l'équipe en affirmant même que l'absence de Rabiot était une bonne chose, le coach aussi s'y était mis, maintenant ca le pleure...

PSG : Chevalier inutile, Pierre Ménès sort la stat qui tue

Ah ouai....vous êtes vraiment en mode hater. Alors que dès le 1er match il l'a été heiin

PSG : Chevalier inutile, Pierre Ménès sort la stat qui tue

Bardella ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

