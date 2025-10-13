ICONSPORT_272756_0170

Emerson à l'OM, West Ham voulait tout gâcher

OM13 oct. , 22:20
parHadrien Rivayrand
0
L'été dernier, dans les dernières heures du marché des transferts, l'OM a recruté Emerson Palmieri. L'international italien réussit de très bons débuts avec le club phocéen. 
L'OM n'a pas manqué d'animer le marché des transferts l'été dernier. Parmi les joueurs qui ont rejoint la formation entrainée par Roberto De Zerbi : Emerson Palmieri, pour une durée de deux saisons. Le défenseur voulait se donner une nouvelle chance en Ligue 1 après son passage à l'OL. Sur la Canebière, l'Italien se plait énormément et peut apporter toute son expérience du plus haut niveau. Emerson sait que les échéances à venir seront nombreuses avec un club plus ambitieux que jamais, surtout sur la scène nationale. En tout cas, le nouveau joueur de l'OM a envie de tout donner sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Emerson vit un rêve à l'OM 

Lors d'une interview accordée à Calcio Mercato, Emerson Palmieri est notamment revenu sur les conditions de son arrivée à Marseille. Pour lui, c'est un honneur d'évoluer sous les ordres de De Zerbi dans un club comme l'OM, surtout que West Ham a compliqué les choses : « Deux semaines plus tôt, j'avais déjà donné le feu vert à De Zerbi ; les clubs attendaient toujours un accord. J'étais un peu nerveux, car je craignais qu'ils ne parviennent pas à un accord, mais le manager et Benatia me voulaient tellement qu'ils ont attendu jusqu'au bout. 
J'avais cette peur, car je suis un homme de parole, mais ce n'était pas seulement moi qui décidais. Avant le transfert, j'ai passé 50 jours à m'entraîner seul. West Ham n'a pas baissé ses exigences, mais j'ai gardé mon calme, car je savais que Marseille était là. La présence de mon frère ; il est venu du Brésil à Londres pour être avec moi. Et quand Marseille s'est manifesté, il m'a immédiatement conseillé d'accepter, car ce serait une expérience unique. De Zerbi est quelqu'un d'exceptionnel »

Au final, tout s'est bien passé pour Emerson, qui peut enchainer avec l'OM. Au sortir de la trêve internationale, le collectif marseillais ne manquera pas de travail, avec la réception du Havre en Ligue 1 et un déplacement sur la pelouse du Sporting quelques jours plus tard en Ligue des champions. 
0
Derniers commentaires

Islande-France : Un point c'est tout

Le Grenoblois, c est un troll lui, tu veux quoi de + ?

Islande-France : Un point c'est tout

IMAGINE 2 COUPS DE + SUR TON BEC 🤣🤣🤣🤣

Islande-France : Un point c'est tout

C est un troll lui, il a eut des dizaines de comptes fake sur Disqus ici Il fait ca volontairement ok Ma VIELLE BICHE SANS CERVELLE

Islande-France : Un point c'est tout

NON MA PETITE KENNY, un match nul a l extérieur ne sera jamais un mauvais score tant qu' on gagne chez nous ( MEME SI LES SAUVAGES, INCULTES SIFFLENT NOS JOUEURS) Tu es grillé ici avec tes trolls et tes attaques puérile SOIT UN HOMME et fais ce que Doug te demande ok

Islande-France : Un point c'est tout

On est suffisants, individuellement et collectivement.

